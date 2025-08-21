El ministro Federico Mangione llevará a la Legislatura un proyecto para habilitar más cupos de formación en áreas críticas como anestesiología, neurología infantil y psiquiatría. La escasez de profesionales ya provoca demoras en cirugías y problemas de cobertura en el interior de la provincia.

El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, confirmó que presentará ante Diputados y Senadores un proyecto para declarar la emergencia sanitaria en la provincia. La iniciativa apunta a enfrentar la falta de especialistas en áreas sensibles del sistema, como anestesiología, neurología infantil y psiquiatría.

Mangione reconoció que la principal dificultad hoy no pasa por insumos o prótesis, sino por la carencia de profesionales. “Tenemos menos de 70 anestesistas para más de 60 hospitales y en el norte solo hay tres. Tenemos quirófanos equipados, pero no hay personal suficiente. Sobre todo, no alcanza el recurso humano en anestesia”, explicó.

El funcionario detalló que la situación se repite en otras especialidades críticas: apenas diez neurólogos infantiles en toda la provincia y una cobertura insuficiente en salud mental. “Si no formamos e incentivamos a los estudiantes a elegir estas carreras, vamos a estar en un problema grave”, advirtió.

Mangione también apuntó contra algunos colegios profesionales, a quienes acusó de limitar el ingreso de especialistas. “Quiero habilitar más cupos de residentes y tener un respaldo legal para medidas extraordinarias. Antes intentamos impulsar una ley de residencias con rotación en el interior y no prosperó por estas resistencias. Con la emergencia sanitaria vamos a avanzar”, sostuvo.