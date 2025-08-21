La fiscal penal de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, investiga la muerte de un hombre y una mujer, ambos efectivos policiales, ocurrida durante la noche del miércoles en una vivienda de calle Bustamante al 1200, en la ciudad de Orán.

El informe preliminar de autopsia realizado por el Servicio de Tanatología Forense del CIF reveló que ambos presentaban heridas de arma de fuego. La mujer falleció por shock hipovolémico como consecuencia de una lesión en la aorta, sin otras lesiones ni signos de defensa. El hombre, por su parte, presentaba un disparo en la cabeza, con orificio de entrada en el parietal derecho y salida en el izquierdo.

Por disposición de la fiscal Filtrín Cuezzo, intervino Criminalística del CIF y la investigación se encuentra a cargo de la Unidad de Investigación GAP, Orán.

Se aplicó el protocolo UFEM, conforme a la Resolución 1284/21 de la Procuración General, que establece la presunción de femicidio u homicidio doloso ante toda muerte violenta, incluso si inicialmente aparenta ser un suicidio o accidente. Esto implica la aplicación de procedimientos específicos desde el inicio de la investigación hasta tanto se descarte razonadamente la comisión de un delito.

En resguardo de la objetividad pericial, y dado que los involucrados pertenecían a la fuerza provincial, se consideró conveniente disponer una consigna de la Policía Federal para custodiar la escena. En horas del mediodía de este jueves, el lugar fue entregado a autoridades superiores de la División de Drogas Peligrosas y se ordenó el levantamiento de la consigna.