El oficialismo sufrió un revés en el congreso con el rechazo a la emergencia por Discapacidad, pero logró sostener el veto de Javier Milei al incremento del 7,2% y a la suba del bono para jubilados.

En una sesión cargada de tensión política, la Cámara de Diputados trató este miércoles la insistencia sobre el proyecto de ley, vinculado al aumento de jubilaciones y bonos para adultos mayores. Aunque la oposición reunió 160 votos afirmativos, no logró alcanzar los dos tercios necesarios para revertir el veto presidencial de Javier Milei, que terminó siendo sostenido con 83 votos negativos y 6 abstenciones.

Entre los diputados por Salta, el resultado mostró una clara división partidaria:

A favor del aumento (voto afirmativo):

Pamela Calletti (Innovación Federal)

Emiliano Estrada (Unión por la Patria)

Pablo Outes (Innovación Federal)

Yolanda Vega (Innovación Federal)

En contra del aumento (voto negativo):

Julio Moreno Ovalle (La Libertad Avanza)

Emilia Orozco (La Libertad Avanza)

Carlos Zapata (La Libertad Avanza)

En el mismo sentido votaron los representantes salteños el rechazo al veto a la emergencia por Discapacidad. Con 172 votos afirmativos, 73 en contra y 2 abstenciones el veto presidencial a la emergencia, impulsada para actualizar los aranceles de los prestadores del sector y crear una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, quedó sin efecto.

Con este resultado, la representación salteña quedó dividida 4 a 3, inclinándose la mayoría hacia la oposición al Gobierno nacional.