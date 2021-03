Pese a que un joven de 18 es sindicado como el autor material del terrible femicidio, la profesora de la joven madre asegura que la mató “por encargo” y ella era víctima de una red de trata. “Las mujeres explotadas en ‘departamentos privados’ también son víctimas de trata” señaló Isabel Soria. (Andrea Sztychmasjter)

El espeso entramado detrás del femicidio de la joven madre deja al descubierto una vez más el estado de indefensión en el que se encuentran las mujeres en Salta. Pese a que algunos medios se refirieron al caso con calificativos tales como “prostitución vip” o “escort”, incluso “trabajadora sexual”, lo cierto es que detrás de toda mujer que llega a ejercer la prostitución hay violencias varias y desamparo económico. Detrás de esas mujeres no hay clientes, hay hombres prostituyentes, tal cual lo definen las propias víctimas de estas redes.

Desaparición y ausencias

Adriana, profesora de Macarena Sol Blanco Domínguez (28), se convirtió en una de las pocas personas cercanas de la joven madre que salió a pedir justicia por el terrible crimen ocurrido en las vísperas del día internacional de la Mujer. Macarena oriunda de Buenos Aires tenía a su familia viviendo allá y había forjado un vínculo con su profesora, la primera que alertó sobre su desaparición y quien empezó a compartir unas fotos que tenía de ella.

Adriana fue también la primera que llegó al lugar del asesinato, el departamento ubicado en calle Alvarado al 1700 luego que vecinos alertaran sobre las manchas de sangre en el lugar. La policía incluso le tomó declaración allí y pese a ser un testimonio importante no fue citada a declarar por la justicia en el marco de la investigación.

Hacía dos años que Macarena había estudiado en la Fundación Nacimiento una Tecnicatura en prestaciones médicas sanatoriales, según su pareja, Alejandro Juan Zullca, empleado de un mayorista y quien se encontraba detenido desde la madrugada del lunes, Macarena le había dicho que estaba trabajando en una clínica de la ciudad, que desde la Fundación le habían ayudado a conseguir ese trabajo. Zullca fue liberado el miércoles por expreso pedido de la fiscal penal interviniente en la investigación, Mónica Poma. La jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, hizo lugar a lo solicitado, y le impuso al hombre la obligación de cumplir medidas cautelares que aseguren su sometimiento a la justicia, entre las que se encuentra la concurrencia a la sede de la fiscalía penal.

Macarena fue vista por última vez con vida el viernes 5, según el padre de su hijo alrededor de las 19 hs ella salió de su vivienda con destino al supuesto trabajo que tenía en una clínica. Al no volver a comunicarse con él, Zullca le preguntó a su profesora sí sabía algo de Macarena. Allí descubrieron que la joven no estaba trabajando en ninguna clínica, porque a su profesora y a otras amigas les había dicho que trabajaba cuidando a un niño. Según detalló Adriana, Macarena tenía epilepsia y en un primer momento creían que podía haber tenido un episodio y se encontraba en algún hospital. A la mañana siguiente y ante el desconcierto sobre su paradero, Adriana decidió hacer una publicación en su cuenta de facebook alertando sobre su desaparición.

“Se vino de Buenos Aires con su esposo y tenía una vida normal, quería conseguir un trabajo no sé en qué momento fue captada por esta red y ella mantuvo silencio por todo esto, ella es una víctima de una red de trata. No la juzguen. Es una víctima de una sociedad que habla que porque era prostituta se merecía todo esto. Todos sabemos en Salta que cuando entrás en una red de trata de personas, no salís. Eso lo sabemos todos. Entras y no salís o salís muerta”, sostuvo la profesora y agregó que un mensaje anónimo a su celular le comunicó que “Macarena ejercía la prostitución en Güemes pero hacía como un mes que no la veían”.

¿Matar por encargo?

Además del padre de su hijo, la fiscala penal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma, imputó a tres personas de las cuales solo desde el Ministerio Público Fiscal hicieron público el nombre del acusado como autor material del femicidio. Se trata de Aaron Alejandro Zarate acusado del delito de homicidio triplemente calificado por ser cometido con ensañamiento, alevosía, odio de género y por mediar violencia de género. Según informaron, a partir de los registros fílmicos se pudo dar con el paradero del asesino, pues las cámaras de seguridad lo muestran con claridad entrar al edificio, ser recibido por Macarena y salir en la madrugada. Posteriormente fue allanada su vivienda.

“Fue un crimen de odio tal como puede apreciarse de los cortes, golpes y rastros de tortura que tenía Macarena. El ya fue preparado para asesinarla. Si quería robarle el celular no la hubiera asesinado con saña. No es un robo común”, consideró Adriana al tiempo que precisó que podría haberla asesinado “por encargo”: “Si vos entrás a su perfil de facebook, él se muestra como un chico gay, ¿por qué querría solicitar los servicios de Macarena si era gay?, ¿por qué va preparado al edificio para matarla?”, se preguntó Adriana.

Los otros imputados

Pese al hermetismo del Poder Judicial y el Ministerio Público sobre las identidades de los otros dos imputados recién este viernes informaron lo que extraoficialmente ya se sabía. Los otros imputados por “facilitación de la prostitución” son el remisero Emilio Vicente Sivila y Sergio Ignacio Rueda Molins, locador del departamento donde fue encontrada la mujer, martillero público y corredor inmobiliario disertante en varias actividades de la UCASAL.

Redes de Trata en Salta

Isabel Soria, presidenta de la Fundación volviendo a casa fue junto a Adriana quien denunció públicamente que Macarena era víctima de una red que la obligaba a ejercer la prostitución: “Las mujeres explotadas en ‘departamentos privados’ también son víctimas de trata” señaló.

“Existen 6 personas para que se cometa el delito y se cumpla el delito de trata y tráfico de personas. La persona que capta, la que traslada, la que explota, la que acoge o recibe o que tiene viviendo con él o ella a la víctima, la víctima y el prostituyente mal llamado cliente. El método de coacción es el de amenazar a la familia y de ahí la otra parte que también existe es de embarazar a la víctima y amenzarlas constantemente con ese hije”, señaló Soria respecto a la metodología con la que se manejan.

También extraoficialmente señalaron que se sabía que Macarena era explotada sexualmente desde que vivía en Buenos Aires, que luego fue trasladada al sur del país para después llegar a Salta junto a su hijo.

Isabel señaló que “No es fácil asumir que en la provincia tenemos trata de personas y nosotras lo venimos denunciando hace años. La trata laboral está mucho más grave y más invisible, porque lo natural es que las ‘putas’ son ‘putas’ porque quieren y tenés un grupo de trans y travestis que están peleando por las zonas rojas con el objetivo de seguir coaccionando a un montón de chicas en situación de vulnerabilidad que no quieren estar en situación de explotación sexual y que quieren estudiar y un trabajo digno, y no ser discriminadas. Las personas en situación de prostitución están ocultas en páginas que las promocionan”, señaló.

Este jueves la fiscala Poma mantuvo una reunión con familiares de Macarena, de la misma participó además el cuestionado subcomisario Rodrigo Bautista, como segundo jefe de la Unidad de Investigaciones de Homicidio del CIF.