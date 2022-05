En un juicio abreviado llevado Aarón Alejandro Zárate (19) resultó condenado a la pena de prisión perpetua por el femicidio y los prostituyentes Emilio Vicente Sivila y Sergio Ignacio Rueda Mollins gozan de prisión domiciliaria.

Zarate fue condenado por resultar autor del delito de homicidio agravado por ser cometido con ensañamiento y alevosía, odio de género y mediar violencia de género, en perjuicio de Macarena Sol Blanco Domínguez. El juez Francisco Mascarello ordenó su traslado a la Unidad Carcelaria 1.

En el mismo fallo, Emilio Vicente Sivila (36) y Sergio Ignacio Rueda Mollins (44) fueron condenado a cuatro años de prisión efectiva por resultar autores penalmente responsables del delito de facilitación de la prostitución. Ambos cumplirán la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria que les fuera otorgada oportunamente por el Juzgado de Garantías 8, con la supervisión del Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados y del Juzgado de Ejecución y Detenidos de turno.

Por el Ministerio Público intervino la fiscal de la Unidad de Femicidios, Mónica Poma. La defensa de Zárate y Sivila estuvo en manos de Marcelo Arancibia. En tanto que Agustíin Solá Garrido representó al imputado Rueda Mollins.

Marcelo Britos Astigueta actuó en la parte querellante patrocinando a la pareja y al hijo (menor de edad) de la víctima. Sebastián Smith Doods intervino como apoderado de la madre de la damnificada.

El 7 de marzo de 2021, Macarena Sol Blanco Domínguez fue encontrada sin vida en el interior de un departamento ubicado en calle Alvarado al 1700 de la ciudad de Salta.

Según informe de autopsia, el deceso se produjo por shock hipovolémico por heridas múltiples de arma blanca.

Los otros imputados por “facilitación de la prostitución” son el remisero Emilio Vicente Sivila y Sergio Ignacio Rueda Molins, locador del departamento donde fue encontrada la mujer, martillero público y corredor inmobiliario disertante en varias actividades de la UCASAL.

Redes de Trata en Salta

Isabel Soria, presidenta de la Fundación volviendo a casa fue junto a Adriana quien denunció públicamente que Macarena era víctima de una red que la obligaba a ejercer la prostitución: “Las mujeres explotadas en ‘departamentos privados’ también son víctimas de trata” señaló.

En tanto que la profesora de Macarena había manifestado:

“Se vino de Buenos Aires con su esposo y tenía una vida normal, quería conseguir un trabajo no sé en qué momento fue captada por esta red y ella mantuvo silencio por todo esto, ella es una víctima de una red de trata. No la juzguen. Es una víctima de una sociedad que habla que porque era prostituta se merecía todo esto. Todos sabemos en Salta que cuando entrás en una red de trata de personas, no salís. Eso lo sabemos todos. Entras y no salís o salís muerta”, sostuvo la profesora.

Pese a las denuncias por el accionar con la que se manejan las redes de trata en nuestra ciudad, y pese a que una mujer fue brutalmente asesinado los efectores judiciales no han investigado debidamente y hoy los pilares de esta red que captó a Macarena gozan de total impunidad.