El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, apuntó este martes hacia Sergio Bergman por la devolución de u$s 38 millones que estaban destinados a pozos de agua para las comunidades wichi. El funcionario afirmó que el ex Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible no “llevó a cabo” desde aquel organismo esta inversión, a partir de un préstamo del Banco Mundial.

Cabandié cuestionó la devolución parcial de dicha partida e indirectamente lo vinculó a la grave situación que ahora atraviesan dichas comunidades en el norte provincial. «La gestión de Bergman devolvió 38 millones de dólares del Programa Bosques Nativos y Comunidad y en abril del año pasado hubo un reclamo de una comunidad wichí porque no se llevó a cabo», señaló el ex legislador nacional.

Esta iniciativa había obtenido un crédito de u$s 58,7 millones y a su vez tenía una inversión del Gobierno de 2,5 millones. De todas formas, adelantó que la cartera a su cargo se ocupará de construir siete pozos en el departamento Rivadavia. El objetivo es proveer a 500 familias wichí de este beneficio en medio de la dura situación sanitaria que enfrentan y que llevó a que varios miembros del pueblo originario murieran en las últimas semanas por desnutrición.

Cabandié detalló que tal decisión surgió, luego que «nos sentamos a una mesa con distintos ministerios y resolvimos que sea Ambiente quien resuelva porque somos los que tenemos acceso más rápido y más fácil (al crédito) para poder llevar a cabo la obra», dijo en una entrevista con Radio La Red.

Al respecto, indicó que el financiamiento es parte de «un préstamo blando» del Banco Mundial, del cual u$s 1 millón irá a la construcción de los siete pozos a una profundidad de unos 250 metros, lo que demandará «siete meses». Para el Gobierno nacional, la problemática salteña «es el agua: los chicos toman agua contaminada, de ahí tiene diarrea y de ahí viene la desnutrición», indicó la semana pasada el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en un reportaje en Radio Rivadavia.