La ministra de Seguridad reclamó una aclaración inmediata al diputado y candidato libertario, luego de la denuncia judicial presentada por Juan Grabois y de las revelaciones periodísticas que lo vinculan con un empresario condenado por narcotráfico.

La campaña electoral volvió a quedar atravesada por denuncias de vínculos con el narcotráfico. Este miércoles, la ministra de Seguridad y candidata a senadora por el oficialismo en la Ciudad, Patricia Bullrich, le pidió explicaciones urgentes a José Luis Espert, cabeza de lista de La Libertad Avanza en la Provincia, por sus supuestos lazos con Fred Machado, un empresario con condena en Argentina y pedido de extradición desde Estados Unidos por causas de narcotráfico.

La polémica se desató luego de que el dirigente social Juan Grabois presentara una denuncia judicial y medios como El Diario AR y Perfil publicaran documentos de la justicia norteamericana que registran un presunto giro de US$200.000 de Machado a Espert. El libertario ya había admitido que, durante la campaña de 2019, el empresario le prestó un avión privado y una camioneta. Ante las nuevas acusaciones, se limitó a hablar de una “operación” del kirchnerismo y anunció que llevará a Grabois a la Justicia, aunque no desmintió el monto señalado.

En declaraciones a Radio La Red, Bullrich fue tajante: “Es muy importante en este momento aclarar la situación ya. Ya hay que aclararla”, sostuvo, y no descartó que Espert deba retirar su candidatura. “Parece una persona que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narco. Nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata”, agregó.

El presidente Javier Milei, en cambio, salió en defensa de su aliado y calificó la denuncia como “otra operación más, la misma de 2019”. “Se lo ensució en 2019, de nuevo en 2021, es recurrente. Todo esto es falso, es chimento de peluquería”, afirmó el mandatario, intentando cerrar una controversia que, lejos de disiparse, sigue sumando tensión en la interna libertaria.