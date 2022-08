Lo haría por fuera del PRS, donde, de todos modos, no tiene chances de ganar una interna.

Andrés Zottos quiere volver. Aunque su paso por el Congreso fue tan poco productivo como el de Martín Grande, aunque menos escandaloso que el de Ameri, dice que quiere volver porque ahora todo está mal. «Tengo muchas ganas de volver y volcar la experiencia que uno ha acumulado. He tenido la oportunidad de ocupar cargos importantes, aprendí y no dejó de aprender», dijo el h ombre que debe querer un curro más del Estado.

De esta manera, ratificó su compromiso político, sin embargo no dio mayores precisiones sobre posibles candidaturas. Lo único que por ahora es una realidad de todo esto que Zottos no tiene más vínculo con el Partido Renovador porque renunció hace poco. «No me afilie a ninguno, tengo muchas ganas de volcar lo que aprendí gracias a lo que me dio el pueblo de Salta», aclaró.

La motivación de Zottos

El exvicegobernador aclaró que lo que lo motiva a volver a introducirse en la política es la complicada situación que está viviendo el país. Entre ellos, destacó que «tengo ganas, yo creo que todavía puedo dar, y complementar con la juventud», aseguró Zottos. Así parece ser un hecho que el año probablemente será candidato. Además, aclaró la necesidad de saber gestionar porque «Hay que saber dónde ir a patear puertas, no se aprende de la noche a la mañana».

Es decir que la gran virtud de Zottos: pedigüeñar. Pero no alcanza con saber qué puertas tocar, hay que llevarse bien con los que tienen la lapicera. Esto último, el hombre de TArtagal parece haberlo olvidado.