Pobreza y desigualdad, 7 de cada 10 salteños son pobres

El informe realizado por el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico advierte que más de la mitad de los salteños se encuentran por debajo de la línea de pobreza y que Salta es la provincia con mayores déficits relativos en características habitacionales, de hábitat y de acceso a la salud.

El Informe sobre Capacidad Humana 2023- 2024 analiza la pobreza, la desigualdad económica y la situación de los trabajadores pobres del Noroeste Argentino. En el mismo se destaca que el producto interno bruto (PIB) de la provincia de Salta equivale a un 1,7% del nacional y representa 1/4 del PIB de la región NOA (6 provincias). Las oscilaciones macroeconómicas nacional, regional y provincial fueron similares, aunque las caídas y las

recuperaciones fueron menos abruptas que el promedio de Argentina.

En los 18 años comprendidos entre 2004 y 2022 se registraron en Argentina 7 crisis, en el NOA 4 y en Salta 6. La tasa de crecimiento de la economía Argentina en ese período fue del 2,4%, la del NOA 2,8% y la de Salta 2,6%. Entre 2011 y 2022 las tasas de crecimiento fueron 0,4%, 0,9% y 0,8%, respectivamente. En suma, hace más de una década que la generación de riqueza en términos per cápita está estancada. En parte como consecuencia

de la ralentización macro, combinada con fenómenos derivados de tensiones estructurales como la inflación, la pobreza aumentó entre 2017 y 2023.

Entre estos años se registraron 6,6 millones más de personas pobres en el país y 202 mil más en Salta.

Se constató también que las ciudades más pobladas del país en las cuales se mide regularmente la pobreza, registran tasas menores a las de localidades más pequeñas. Una microsimulación muestra que en el primer trimestre de 2024 la pobreza en Salta podría acercarse al 65%, medida con línea oficial y que la pobreza extrema (indigencia) se ubicaría en el 21% de la población.

La pobreza en Argentina pasaría del 38,7% al 57,9%. El aumento en puntos porcentuales sería de 19 para Argentina, de 26 para el NOA y de 28,5 para Salta. En Argentina, el 31% de las personas ocupadas es pobre, y este fenómeno aumentó su incidencia en el pasado reciente del 25% registrado en 2010 al 31% actual. Esta cifra es mayor tanto en el NOA como en Salta: 37% y 38% respectivamente. Las provincias que arrojan los niveles más altos de pobreza con trabajo son las ubicadas en la región NEA: Chaco, La Rioja (nuevo NEA) y Formosa. También figuran en los primeros puestos San Luis y Santiago del Estero.

Estas provincias son a la vez las que registran los niveles más elevados de informalidad laboral. La tasa de pobreza con trabajo es mayor entre las personas ocupadas en la informalidad laboral, comparadas con las ocupadas en puestos formales; igualmente esta última no es cero. La llamada aquí brecha de ciudadanía de pobreza con trabajo, es decir la diferencia por residir en la ciudad principal versus el interior provincial, es amplia, pero aún

mucho más en Salta que en el resto del país.

Esto refleja el efecto combinado de la informalidad laboral con un nivel mayor de pobreza de los hogares. Todo lo anterior advierte acerca de la pérdida de capacidad del trabajo, como herramienta de política pública, para lograr niveles de pobreza más bajos.

Desempleo y pobreza, a nivel nacional

La recesión y baja del consumo derivó en una reducción de la inflación, tras un pico autoprovocado de cerca de 25% en diciembre. Los temores de los argentinos ahora son peores: no es solo llegar a fin de mes y que los salarios alcancen, sino que ahora es directamente no tener ingresos o caer en

la pobreza.

Es así que la inflación ya no es el foco principal de la preocupación de los argentinos. Ahora, según diversos estudios y encuestas de opinión pública, se empezó a corroborar que el desempleo y la pobreza son los principales problemas de los argentinos en este momento de la gestión que encabeza el presidente Javier Milei.

En varios trabajos realizados en los últimos meses, paulatinamente la inflación empezó a perder el primer lugar en la lista de preocupaciones de la ciudadanía. De este modo, la pobreza y el desempleo pasaron a ser las principales preocupaciones de los argentinos, por encima de la inflación. El dato surge en el cruce de distintos sondeos de opinión pública, como los que mes a mes realizan la Universidad de San Andrés (Udesa) y las consultoras Opina Argentina y Proyección, entre otras. En el bolillero de temas que dan vueltas por la cabeza de los argentinos hoy, se observa una creciente preocupación como problema destacado en cuestiones como el desempleo, salarios bajos y la pobreza. Y en algunos de ellos, esas problemáticas hasta desplazaron a la inflación en el ranking de las más elegidas.

En el trabajo realizado por Udesa, en modo online, se detectó que los problemas que reclaman más demanda son los salarios bajos (36%) y la pobreza (35%). En tanto, la inflación tuvo un 34% en la consideración de los encuestados.

La preocupación por la suba de precios de alimentos, bienes y servicios, tuvo un reinado casi perfecto en asistencia en estos últimos tres años, de acuerdo a lo que los encuestadores ven cristalizados en las opiniones de la gente.

Por caso, desde 2021 que la inflación se encontraba en la punta de la tabla de posiciones como problema principal indiscutido. Solo en el breve lapso de algunos meses en 2020 la preocupación se había corrido del eje de la suba de precios y se depositó en el temor que por entonces generaban la pandemia, el Covid-19 y la cuarentena, como mayores inquietudes.

En una reciente medición de la consultora Opina Argentina, se materializó una tendencia que observan desde haces meses: la inflación bajó unos 29 puntos en lo que va del año como problema principal de los argentinos. El desempleo empató sus cifras como un tópico de alarma en los argentinos, dada la coyuntura económica.

Por su parte, en el trabajo realizado por la consultora Proyección, aunque la inflación seguía siendo la más elegida con un 56%. Sin embargo, temas como los bajos salarios y el aumento de tarifas aparecen en el radar con más frecuencia entre los temores de la gente, observándose en los reportes crecimiento de hasta 10 puntos en las encuestas en los últimos dos meses.

La pobreza, una preocupación central

En detalle, el trabajo realizado por Udesa mostró que los bajos salarios y la pobreza desplazaron a la inflación como los principales problemas que sufre la Argentina.

Estos datos surgieron de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, que se realizó este mes sobre más de mil casos en todo el país.

Los bajos salarios (36%) y la pobreza (35%) desplazaron a la inflación (34%) en la lista de las principales preocupaciones, dejando atrás a la inseguridad (31%).

En tanto, ante la pregunta por la gestión del Gobierno, un 50% expresó su desaprobación y un 48% la aprueba. La encuesta reveló además que el 41% está satisfecho “con la marcha general de las cosas”, pero un 55% está insatisfecho. La situación del país empeoró para el 51%, aunque un 45% cree que mejorará, y un 34% de los encuestados está satisfecho con el desempeño del Poder Ejecutivo, un 19% con el Poder Judicial, un 18% con Diputados y un 16% con el Senado.

En cuanto al relevamiento realizado a nivel nacional por Opina Argentina, entre el 30 de abril y el 4 de mayo, sus resultados arrojaron que el 55% de los encuestados le tiene temor al desempleo y que los habitantes del AMBA (59%) son quienes más están preocupados sobre este tema.

Se vio que por primera vez desde el inicio de estas encuestas que la desocupación se ubica en el mismo nivel que la inflación (29%) como principal problema percibido por la ciudadanía. A ellos le siguen la corrupción (19%) y la inseguridad (15%).

Por otra parte, las expectativas inflacionarias continúan mejorando. Cayeron 7 puntos hasta llegar a 24% el porcentaje de personas que señala que la inflación aumentará en los próximos meses. En paralelo, quienes piensan que el nivel de precios disminuirá llega a niveles récord, con el 52%.

Si bien la sociedad admitió que padece la crisis económica, se muestra optimista respecto a la capacidad del gobierno de Javier Milei para reencauzar los problemas económicos. De hecho la creencia de que su situación económica personal mejorará alcanzó en mayo el punto más alto de la serie (33%).

En líneas generales, el cuadro general del relevamiento es favorable para el presidente Javier Milei, ya que una mayoría de los encuestados tolera el ajuste impulsado por las medidas de ajuste del Gobierno y responsabiliza a la gestión de Alberto Fernández por los problemas de la economía.

Un sondeo realizado por la consultora Proyección, reveló qué les preocupa a los argentinos bajo el Gobierno de Javier Milei. Entre las principales inquietudes se encuentran: la inflación con el 56,7% y los salarios bajos con el 40,7%. Siguen la inseguridad (40,4%); los impuestos/aumentos de tarifas (28,6%) y el desempleo (19,5%).

Respecto a la situación económica que atraviesan los encuestados, el estudio demostró que más del 43% tienen que achicar gastos para llegar a fin de mes. Mientras que al 27,5% no le alcanza para cubrir sus necesidades y el 24% dijo que no llega a fin de mes.

Al ser consultados sobre cómo creen que estará la economía de su hogar en los próximos seis meses, el 46,8% manifestó que empeorará, mientras que el 40% dijo que va a estar mejor o igual. El 13,2% dijo no saber.

En esa línea, la consultora indagó sobre quiénes son los principales responsables de los problemas económicos del país para los ciudadanos, y el estudio reveló que el 62,8% cree que es culpa del expresidente, Alberto Fernández, el 38,7% responsabilizó a Javier Mieli, el 38,3% a los sindicatos, y el 33,6% al expresidente Mauricio Macri.