El periodista y productor tiene un proyecto para llevar una muestra del gran talento provincial a Estados Unidos. Pero no consigue el más mínimo apoyo gubernamental. Ni siquiera para gestiones mínimas.

Víctor Languasco no necesita presentación. Pero la hagamos: desde hace años se dedica al periodismo cultural, en programas televisivos y radiales. Es, además, realizador audiovisual y escribe guiones de películas y teatro. Es productor.

Justamente esta última faceta es que la que atañe a esta nota. En 2019 se empezó a gestar una idea: presnetar en Estados Unidos una obra de teatro musical sobre Borges y Piazzolla, con el salteño Cástulo Guerra (radicado en el país del Norte) haciendo del escritor del Aleph. Una gran idea: exportar cultura salteña. Hacer que los talentos salgan de estos cerros, que parecen muros de contención.

Tiró lazos. No fue fácil. De 15 teatros, solo uno respondió: LOS ANGELES Theatre Center en 514 Spring Street del DOWNTOWN de LOS ANGELES. «Nos entrevistamos personalmente con la Directora del Teatro SARA WEISMULLER en Febrero 2019 y Febrero 2020 pero por la Pandemia se canceló la función. Languasco tiene una nueva entrevista este 4 de noviembre para avanzar con las tratativas.

Ya tuvo una entrevista personal con ellos. «Estuve en el Consulado Argentino de Los Ángeles en 2019 para que me brindaran un apoyo, que sí me lo van a brindar, pero de parte logística no hay económica y en ese momento estaba la el tema de la del cambio de gobierno, entonces nadie sabía qué iba a pasar, esto fue además antes de la pandemia.

La obra «Entre Borges y Piazzolla» se podría haber concretado entonces. Pero vino la pandemia. Y la obra dirigida por Manuel González Gil, con Cástulo Guerra y bailarines salteños y banda en vivo entró en pause.

Para que este sueño se haga realidad, Languasco ha necesitado más que suerte: horas y horas de gestión. Contado, esta nota, parece fácil y rápido (como esos montajes de entrenamiento en las películas deportivas, que sintetizan en tres minutos, algo que en la vida real lleva meses). La queja de Languasco con el gobierno provincial viene por la soledad con la que ha tenido que afrontar todo. Si bien Sabrina Sansone ya no está en la Secretaría y hay mayor posibilidad de diálogo, lo cierto es que, hasta el momento, no hay forma de que el gobierno lo ayude económicamente. Y ni siquiera ayudaron con los trámites y gestiones: y eso que al gobierno provincial se le hubieran abierto puertas que a un particular rara vez se le abren.

«No mensuran la idea del desembarco en otros lugares, la idea de la Cultura ligada a la marca Salta…Salta culturalmente está para más, pero no existe el soporte de gubernamental. Se necesita un soporte gubernamental si nosotros queremos avanzar en otros escenarios en producción independiente o no independientes es imposible», dijo Languasco.

Hubo aveces desde la partida de la coach del Bailando de la Secretaría de Cultura. Su reemplazante no insulta a músicos, no sube posteos a sus redes sociales burlándose de los que piden ayuda y no publica fotos desde la cama a las 11 de la mañana. Pero si la ineficacia de la gestión es la misma que antes, sirve de poco y nada.