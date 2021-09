TN le dedicó un artículo al exlegislador nacional por Salta. Habla de una promesa especial a sus hijas.

El 24 de septiembre de 2021, Juan Emilio Ameri protagonizó un escándalo que lo obligó a renunciar a su banca como Diputado Nacional: con la cámara de su computadora encendida, llamó a su asesora, la sentó sobre sus piernas y comenzó a besarle uno de sus senos.

“Le di un beso en las tetas, eso es todo”, intentó minimizar el representante salteño.

Oriundo de Lomas de Zamora, fue parte de la hinchada de River Plate y decidió mudarse a Salta en 2010 para trabajar en la seguridad privada. Allí tuvo tres hijas con Alejandra Escudero, dirigente con quien compartió la militancia dentro del peronismo durante su incursión en la política salteña. Por estos días, Ameri se encuentra separado de ella y transcurre su vida en un ambiente al que solo accede su familia y sus amigos más íntimos.

Su carrera política había nacido algunos años atrás cuando desde El Aguante, espacio político que fue parte de la alianza Partido para la Victoria, ocupó dos secretarías y buscó resultar electo como concejal. Lo intentó dos veces: en 2013 y 2015. Sin embargo, en ninguna de ellas logró superar la interna del partido. En su primera presentación obtuvo 2.665 votos, mientras que la segunda vez logró 1.783. Escudero, su exmujer, fue secretaria general de la misma agrupación.

Ante el llamado de TN.com.ar para dialogar y ser entrevistado a casi un año del episodio que lo eyectó del Congreso de la Nación, el exdiputado prefirió no brindar declaraciones y así cumplir con la promesa que le hizo a sus hijas: no dialogar con la prensa y mucho menos exponerse a los micrófonos hasta que sucedan las elecciones generales del 14 de noviembre. Desde su entorno explican el motivo: “Teme que cualquier declaración sea utilizada para avivar el fuego de la campaña electoral. No quiere perjudicar al Frente de Todos”.

Ameri decidió resguardarse entre sus seres más queridos y que sea poca la información que se desprenda de su vida. Este medio pudo constatar que permanece viviendo en Salta, en la misma casa que habitaba antes de protagonizar la escena virtual, y que viaja asiduamente a Buenos Aires para visitar a sus padres.

“Estoy sumamente arrepentido y avergonzado, por mis hijas, hermanas, mi vieja, mis compañeras y compañeros. Estoy mal, esto no debería haberme sucedido y me pasó, no estaba teniendo relaciones sexuales ni mucho menos”, manifestó hace un año.

El exdiputado mantiene su perfil de Facebook activo. Sus últimas publicaciones ocurrieron el 11 de septiembre: analizó lo que podía suceder en las PASO 2021 y recordó el atentado a las Torres Gemelas de Estados Unidos. Dos días antes escribió: “Mientras tomaba mate con chocolate pude disfrutar del mejor cuadro político de nuestra era. Agradecido a la vida por ser contemporáneo de Néstor y Cristina”.