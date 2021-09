Las protestas se multiplican ante el mal servicio de Aguas del Norte.

El sábado, una nutrida caravana de autos recorrió Tres Cerritos, en la Capital de Salta, para protestar contra el pésimo y caro servicio de Aguas del Norte.

Donde tampoco la están pasando bien es en Rivadavia Banda Sur: hace 8 días tienen problemas de agua y el domingo hizo 42 grados.

El sitio La Yapa Salta dio a conocer que en Rivadavia desde el domingo 12 se echó a perder una bomba, pero la que cambiaron no funcionó y desde ese día que no tienen agua, o con muy poca presión.

“Supuestamente traían otra nueva y parece que trajeron otra usada que estaba en La Unión y no está funcionando bien. Vuelve el agua de a ratos y hay algunos barrios que tienen y en otros que sale muy poquito, casi nada o no sube a los tanques elevados, si querés lavar en un lavarropas, no sirve, no anda. Nadie se cargo. El Municipio dice que Aguas del Norte es el responsable, pero me imagino que el Municipio debe reclamarle a la empresa para que brinde un mejor servicio”, dijo el vecino.

“Esa red de agua la han inaugurado antes de que se vaya Urtubey, pero nunca funcionó como se debió, lo mismo que las cloacas, un desastre, un enchastre por entero, por las esquinas, por los alrededores. Cloacas que rebalsan y empiezan a tirar agua y nadie mantiene eso, es un desastre. Y ahora que están empezando a levantar las temperaturas se va a sufrir más”, lamentó el vecino.

«La gente de los parajes no tiene agua, nunca han hecho de solucionarles con pozos, hay una sequía tremenda. Sin agua, nadie puede vivir, más cuando hace calor”, sostuvo.