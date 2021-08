–



La periodista Vanesa López le debatió a la candidata del FdT Pamela Ares sus incoherencias por querer ser representante de la capital salteña en la Cámara de senadores trabajando desde Buenos Aires. Aunque mujeres la atacaron por sus preguntas ella insiste: “El periodismo tiene hoy más que nunca la obligación de cuestionar absolutamente todo”.

Una nació en Salta, la otra en La Pampa. Una es periodista, pone la crítica por sobre todo. La otra es funcionaria, evita las críticas, admira a Evita. Una es funcionaria en Buenos Aires pero quiere legislar en Salta. La otra tiene un programa donde a todos pregunta y pregunta. Pregunta lo que ella quiere porque es su programa, dijo.

Una, la que busca ser senadora, se pone a la defensiva y emplea “estrategias” “colectivas” para que su nombre, su honor, sean defendidos. Para que quienes no la alaben sean malmirados.

Milita orgánicamente en un partido político y como tal sabe que una crítica puede probar un error que puede ser utilizado como beneficio por el adversario. Milita y sabe que existe violencia política. Que si bien las mujeres que logran ser candidatas lo han logrado a base de mucho esfuerzo, no toda crítica que se le realice a una mujer candidata es violencia política. Que mujeres y hombres que ostenten un cargo público deben estar a la altura de las circunstancias. Que debe preponderar la coherencia en sus acciones. Y que las periodistas, quienes también se hacen lugar a base de esfuerzo, deben poder ejercer su profesión libremente. Deben poder preguntar y repreguntar libremente, sin miramientos.

Preguntas que incomodan

Andrea Villegas candidata a Concejal del FIT Unidad y referente de Juntas y a la Izquierda (MST) también estuvo presente como invitada junto a Ares en el programa Vermut con papas fritas, conducido por Vanesa López, el día que la periodista le preguntara algo que a la candidata no le gustó ni un poquito. No le gustó porque dejaba en evidencia sus incoherencias.

En el video viralizado, fragmento de ese programa, se la ve y escucha que dice mientras Ares le sacaba en cara a la conductora que cómo una periodista feminista podía hacer tales preguntas, que las periodistas feministas solo tienen que dejar que las candidatas hablen y que las preguntas como periodista feminista no deben incomodar a las candidatas- se la escucha a Villegas consultarle si sus hijes estudian es la escuela pública.

-No, no estudian en la escuela pública, dice Ares

– Por eso deciden sobre lo público sin conocer lo que es una escuela pública o un hospital, recalca Villegas.

– Lo que pasa es que en la política hay que ser coherente con lo que se dice y se hace, no?, remata López.

– Es increíble, manifiesta ligeramente Ares con cara de pocas amigas.

Lo increíble también es que una funcionaria nacional no pueda responder unas simples preguntas sin ofuscarse y encima vaya más allá al señalar con el dedo qué o de qué modo debe una periodista hacer su trabajo. Incluso fue mucho más allá al decir que se estaba metiendo a sus descendientes cuando lo único que la periodista quería mostrar es el por qué quiere una persona, más allá del género que sea- legislar una ciudad residiendo en otra.

También es increíble que a estas alturas se sigan utilizando la violencia política y la victimización como formas válidas para hacer campaña, cuando las mujeres candidatas deberían tener mucho más para dar. Es lo que la sociedad les exige tanto a hombres y mujeres que quieran representarlos. Increíble también es que periodistas o comunicadoras salgan hablando o escribiendo notas señalando la labor de sus propias colegas.

“Que vuelvan a laburar”

“Consideramos que el periodismo comprometido con la realidad tiene que tener las plenas garantías para ejercer su profesión, y que quienes aspiran a un cargo público deben tener la capacidad para responder a todas las preguntas y no huir al debate de ideas y posturas políticas. Cuando Ares afirma sin tapujos que sus hijos no estudian en la escuela pública, demuestra una vez más que funcionarios y políticos no utilizan lo público porque saben muy bien que las políticas del PJ y todas sus variantes y el macrismo lo que hicieron fue vaciar la escuela pública. Es por eso que desde el frente de izquierda unidad sostenemos que quienes deciden sobre lo público deberían estar obligados por ley a que sus hijos vayan a la escuela pública, a los hospitales y que utilicen el trasporte público, que ganen como una docente directora de escuela, que tengan dos mandatos y vuelvan a laburar y que puedan ser revocables por el pueblo”, sostuvo Villegas.

La violencia política la reproducen los candidatos de los partidos tradicionales, consideró además la candidata de izquierda.

Utilización de la violencia

Vanesa López consideró a este medio que las elecciones de este año son particulares porque nos encontramos en medio de una pandemia “la dirigencia política no pudo darle respuestas de absolutamente nada a la sociedad. Ni en materia sanitaria, social, laboral ni menos económica”, agregó que debe sumarse que “En Salta existe un hermetismo total porque no existe la oposición. El periodismo está cumpliendo más que nunca ese rol, el de exponer las contradicciones y las incoherencias y la falta de propuestas claras de qué quieren los candidatos para Salta”, sostuvo.

“Como mujer periodista feminista me parece sumamente hipócrita y vergonzoso ver a candidatos hombres y mujeres recurrir a herramientas desleales y falsas para ganar una elección como la victimización ante la incapacidad que tienen para responder a una pregunta. Y posterior a eso pedir que se modere a un periodista por la pregunta que realizó. El periodismo pregunta y repregunta para que los y las candidatas digan a la sociedad qué hacen, de donde vienen, con cuánta plata llegan a la política y qué intereses van a representar en una banca y sobre todo como lo van a hacer”, señaló la conductora.

“Considero que la utilización de la violencia política como recurso de defensa es gravísimo no hace más que banalizar las situaciones realmente graves que sufrimos las mujeres en la actividad política, en los partidos políticos, como el acoso y el impedimento real de desarrollar nuestros derechos políticos o menoscabar nuestras capacidades en el ámbito público. Creo que el periodismo independiente está en peligro. Hay candidatos que saben que no pueden comprar a todos los periodistas, saben que hay voces que no se van a callar y que van a criticar y no van a conciliar con la corrupción y que no vamos a transar con intereses ajenos a la ética periodística”, señaló Lopez.

Además manifestó que hay que dejar en claro otra cuestión “La violencia ejercida por los candidatos hacia los periodistas ante cuestionamientos que les hacemos y que son fundamentados y que dejan al descubierto su verdadera personalidad y su intención política. El periodismo debe como nunca invitar a reflexionar sobre la sociedad que queremos ser, sobre qué valores queremos defender qué representantes queremos tener en el poder ejecutivo y legislativo. Es un momento bisagra donde el periodismo tiene la obligación de indagar más de la cuenta, de preguntar y de cuestionar absolutamente todo, y de cumplir el compromiso que tiene con la gente”, consideró la periodista.

————————————

Incoherencia 1 de la candidata Ares: Su líder político el presidente Alberto Fernández pidió que «Los funcionarios del oficialismo que son candidatos deben dejar sus cargos». «Es una regla ética que quiero preservar», dijo.

Pamela Ares es subsecretaria de Políticas de Inclusión en el mundo laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación y tras el pedido ético del presidente según manifestó le rechazaron su renuncia. Ósea que sigue siendo funcionaria y candidata. Cero en ética.

Incoherencia 2: Como subsecretaria de Políticas de Inclusión en el mundo laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación (lo repetimos para mostrar lo largo que es) vive en Buenos Aires donde “tiene su oficina” pero hace campaña en Salta, a veces virtualmente desde Bs As. Vive en baires pero quiere ser legisladora en Salta. Es lo que le recordó la periodista en el polémico y viralizado video que tanto le molestó a ella y a sus militantes pagos.

Incoherencia 3: Faltó a la verdad. Mintió al decir que sus descendientes estudian en la ciudad que ella quiere representar.

Incoherencia 4: Quiere ser funcionaria pública pero sus descendientes no estudian en una escuela pública. Nobleza obliga: si analizamos donde estudian los descendientes de funcionarios públicos, la gran mayoría estudian en colegios privados. Ares no es la excepción, pero es incoherente igualmente.

Una abogada defendiendo a una periodista

La abogada Patricia Aguirre difundió un escrito en donde refiere a la violencia que sufrió la periodista Vanesa López luego de las repercusiones de su entrevista: “Realmente llama la atención como en un grupo de mujeres se ataca la labor periodística y profesional de otra mujer. Vane López , periodista, conductora del Programa Vermut con papas fritas se caracteriza por ser una mujer VALIENTE, que ejerce su profesión sin ánimos de quedar bien con nadie, es una MUJER VALIENTE QUE NO LE DEBE FAVORES A NINGUN politico/a y/o candidatxs, y que ADEMAS TIENE LO Q LXS PERIODISTAS SALTEÑXS LES FALTA : PREGUNTA LO QUE DEBE PREGUNTAR SIN PELOS EN LA LENGUA. Como será que no ven su programa que NO SABEN QUE Vanesa pregunta e interroga a sus invitaxs de igual manera, sin importar su género. Cada invitadx que va a su programa sabe que Vanesa es frontal y que ese es su sello personal, lo cual la distingue del periodismo COMPLACIENTE DEL PODER DE TURNO.

El caso concreto de la entrevista a la Candidata, la periodista preguntó LO QUE GRAN MAYORÍA DE LXS VOTANTES QUERÍAN ESCUCHAR y NINGÚN PERIODISTA SE ANIMA, justamente xq se está acostumbrado a encubrir secretos a voces, con la complacencia que nos lleva a elegir lxs dirigentes que hoy tenemos, deplorables.

Que Pamela Ares no es salteña, todos lo sabemos, xq no aceptarlo? Que durante los 2 años q fue parte del observatorio vivió la mayor parte del tiempo en Bs As, xq no aceptarlo? Que sus hijos no van a una escuela pública en salta, xq no aceptarlo???

USTEDES están indignadas con la labor periodística de una mujer, que actúa de igual manera con todos sus invitados, cuando gran parte de la audiencia la aplaude x NO TENER PELOS EN LA LENGUA, x no complacer a quienes todo el mundo complace, o no vieron cuando entrevistó a Leiva respecto a su patrimonio???

Cada acto independiente que se dirija a alguna candidata de su interés o gusto NO es violencia de género, para el caso sus comentarios también son violentos y con total ausencia de sororidad para Vanesa.

Es momento de dejar de lado la «complacencia» por intereses o gustos políticos y aceptar que la labor periodística es INDEPENDIENTE cuando desenmascara situaciones incómodas, cuando pone en evidencia buzones que nos sigue vendiendo la clase política que tenemos”.