Luego de un mes y medio abierto, las compras del día del padre dieron un alivio a los comerciantes Salteños, quienes venían registrando una caída del 45% de las ventas. La falta de mercadería, la ausencia de turistas y el endeudamiento anterior a la pandemia que tenían la mayor parte de los comerciantes son los obstáculos que tienen que afrontar los comerciantes. (Guadalupe Macedo)

El balance de la provincia en comparación a nivel país es alentador, ya que a diferencia de otras provincias no se registraron en gran medida cierre de comercios compara el presidente de la Cámara de Comercio Daniel Betzel. “En Córdoba la cámara inmobiliaria informó que 1200 locales no renovaron el alquiler, 1200 locales son 80 manzanas, imagínese 80 manzanas sin comercios. Esto no pasa en Salta”.

La ciudad de Salta lleva más de un mes y medio abierto pero se pueden ver a lo largo del centro salteño locales que cerraron sus puertas, muchos empleados que no estaban en blanco fueron despedidos. El comercio está viviendo una situación crítica, “hay mucha gente que está cobrando el 75%” denunció Daniel Betzel. Otro problema que debe afrontar el comercio es que no hay turistas, “el hecho que no venga 10.000 turistas por semana afecta muchísimo al comercio, porque ese turista gasta” comenta Betzel. Los turistas eran quienes aportaban un gran porcentaje en las ventas de los comerciantes salteños, su ausencia dejo un área de vacancia que no puede ser llenado por los compradores salteños.

“La crisis que estamos pasando, no viene de ahora sino de hace dos años” comenta Betzel ya que los comerciantes de Salta ya se encontraban en crisis antes de la pandemia, muchos no llegaban a pagar los sueldos de los empleados o pagar los alquileres. Antes de la pandemia el cierre de los locales fue del 18, 6%, donde se registraba una pérdida de 400 puestos de trabajo.

La caída de las ventas según la Camara de comercio fue: “Güemes tuvo una caída del 30%, Oran fue la más golpeada con una caída del 60% porque acaban de salir de fase 1. Por otro lado tenés a Salta que anduvo bastante bien, ya que se cobró el IFE, la gente vino a los bancos, el centro estaba lleno de gente” afirmo Daniel Betzel presidente de la Cámara de Comercio de Salta. En la ciudad de salta, respecto a las ventas del día del Padre registro una caída del 20% según la Cámara de Comercio respecto al año anterior. “Las ventas a nivel país tuvieron una caída del 44% en comparación al igual periodo del año pasado. En Salta, la promoción del día sábado con Banco Macro, fue un éxito. Esto permitió que en nuestra provincia las caídas en venta estén estimadas en un 20%, salvo algunos rubros que superaron estos valores por falta de stock como Tecnología e informática” Informa la Cámara de Comercio en su portal web.

“Hubo rubros que cayeron muchísimo, como es el rubro tecnología, la venta de notebook, Tablet y celulares tuvo una caída del 70%, porque no había stock. Rubros como indumentaria, deportes, zapaterías, desayunos, jugueterías presentaron poca caída respecto al año anterior” destacó Betzel. La caída del 20% en las ventas en un día clave para el comercio significo un repunte en medio de la pandemia ya que los comerciantes se encuentran afrontando una situación difícil, ya que las ventas habían registrado una caída del 45%. “Es un alivio, sobre todo en momentos en que tenemos que afrontar el pago de aguinaldo de los empleados” comento Betzel a 12 Salta. Pero también en este tiempo se incrementó el comercio ilegal en las calles del centro salteño, no se realizaron controles en el centro de la ciudad de Salta y el comercio ilegal no respeto los protocolos establecido para la venta poniendo en riego a los ciudadanos Salteños.

El comercio a través de las redes sociales

El comerciante salteño empezó a utilizar plataformas como Facebook e Instagram para poder vender sus productos y ofrecer alternativas para aquellas personas que no pueden acercarse a los comercios y a la vez evitar los grandes conglomeraciones de gente en el centro de la ciudad” informo Daniel Betzel al programa Cable a Tierra. “Hoy ver que gente trabaja con Instagram, con Facebook es alentador. La gente descubrió una nueva forma de vender a través de internet” agrego Betzel.

Muchas tiendas de comercio empezaron a ofrecer el servicio de venta Online para sus productos, pero esta forma de ventas era utilizada anteriormente por comerciantes informales que ofrecían su mercadería a través de las redes sociales ya que no disponen de un lugar para ofrecer sus productos y entregaban puerta a puerta o acordando lugares en puntos de la ciudad. Con la pandemia, muchos comerciantes que no utilizaban esta modalidad tuvieron que adaptarse a la venta online. Un tema que es importante destacar es el envío de los productos, porque implica un gasto extra en el servicio de delivery.