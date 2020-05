Los pitufos de Pulleiro están descontrolados. A este joven le dispararon y perdió un ojo.

El sábado dieron de alta a Adrián Mercado, el joven que perdió un ojo luego de recibir un disparo policial en el rostro. Antes de dejar el hospital San Bernardo y volver a su pago, la localidad de Ballivián, logró contar su historia, que es muy distinta a la que dieron los policías. Los efectivos aseguraron que dispararon balas de goma como respuesta a un grupo de personas que les tiraba piedras. Adrián, según esta versión, tuvo la mala suerte de asomar su cabeza por ahí.

Mercado contó a La Gaceta que había salido en moto, sin casco ni barbijo, y estaba volviendo a casa cuando los polis lo interceptaron. El joven logró cerrar el portón externo de su vivienda, pero a los polis no les importó: la abrieron de una pata y fue entonces que lo golpearon y le dispararon en la cara.

Entonces los vecinos reaccionaron, para defenderlo y arrojaron piedras a los efectivos.

“Mis hijos vieron cómo los policías me pegaban en el piso y cuando me paré delante del móvil, vi cómo mi hijo de 6 años estaba llorando. Traté de hablar con la policía y levanté las manos para que me redujeran, ahí fue cuando uno de ellos detona la bala en mi cara y caí al piso”, dij Mercado.

Esta es la policía que pide Durand Cornejo. Una policía capaz de dispararle a alguien por no usar barbijo.