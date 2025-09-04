Tránsito: Arreglos en calle Corrientes al 800

La Municipalidad está reemplazando las placas deterioradas por el uso, filtraciones y raíces de árboles. Se prepara la base para el nuevo hormigón, con el tránsito interrumpido.

En el marco de su ambicioso plan de recuperación de la infraestructura vial, la Municipalidad continúa con las importantes obras de reparación en la calle Corrientes al 800, abarcando específicamente el tramo comprendido entre las calles Ituzaingó y Pellegrini. Este sector presentaba un deterioro considerable que dificulta gravemente la circulación vehicular, siendo una de las arterias más transitadas de la zona.

El mal estado de la calzada se atribuía principalmente al desgaste natural por el uso intensivo, a las filtraciones de agua y, de manera significativa, a la acción de las raíces de los árboles, que habían provocado roturas y levantamientos de las placas de hormigón, creando un riesgo para los conductores.

Para abordar esta problemática, el proceso de intervención se inició con la poda de los árboles y la remoción de las raíces que causaban el levantamiento del pavimento. Posteriormente, se procedió a la demolición de las placas de hormigón dañadas, para luego avanzar con la preparación de la base estructural, que incluye el enripiado y nivelado del terreno. Una vez completada esta fase, se procederá a la colocación del nuevo hormigón, el cual requerirá un período de fraguado de aproximadamente 20 días antes de que la calle pueda ser reabierta al tránsito.

Cabe destacar que la calle Corrientes al 800 es una vía fundamental en el macrocentro salteño, utilizada por numerosos conductores para acceder al microcentro y conectar con las zonas oeste y norte de la ciudad. Debido a la magnitud de los trabajos, el tránsito se encuentra totalmente cortado en este tramo, por lo que se insta a los conductores a respetar estrictamente la señalización dispuesta y a utilizar las vías alternativas habilitadas para evitar congestiones y garantizar la seguridad vial.