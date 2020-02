En vuelo rasante

Muchos números, bastante confusión y promesas a mitad de camino fue lo que dejó provisoriamente el imprevisto regreso del ex titular del Ejecutivo provincial. Juan Manuel Urtubey le puso voz a la demanda de una parte del periodismo y dio su versión de lo hecho en materia social y asistencial en el norte. También habló de la disertación que dará en marzo, no en una Universidad, sino en un foro sobre mediación.

Juan Manuel Urtubey regresó a su Salta natal, prometió ayudar, pero si lo llaman tiene que ser antes de su próximo viaje a Europa. En medio de la batahola que se armó con las muertes por desnutrición en el norte provincial, el ex Gobernador habló con algunos medios a los que fueron parte de los $ 1.200 millones en publicidad oficial el último año, y aseguró que no hubo tapadera hacia esta situación social.

Además, reivindicó la toma de un préstamo internacional con el que se estructuró en 2011 el Fondo de Reparación Histórica, el cual presidía Rodolfo Urtubey, y tenía como misión dotar de obras de saneamiento y agua, e infraestructura a dicha región. De los u$s 220 millones autorizados por Ley 7691 para aquella operación con títulos públicos, el ex titular del Ejecutivo provincial aseguró este viernes que finalmente se destinaron u$s 183 millones.

Mientras que el informe del FRH ante el parlamento local indicó que fueron u$s 185 millones, “es decir U$S35.000.000 menos que los necesarios para la realización de las obras aprobadas por la Ley Nº 7691/11”, indicó aquel balance, en el cual se aclaró que deberían cancelarse en los 10 años posteriores y serían garantizados con regalías hidrocarburíferas. A una tasa de 9,5 %, algo elevada en 2012.

En un aparte, también se refirió a ese sainete que se armó en torno a la invitación –o no- de la Universidad Loyola que él mismo había adelantado a fin de año que iría al finalizar su mandato. Después de una seguidilla de desmentidas y contradesmentidas, el armisticio quedó planteado en que finalmente irá el mes próximo pero a un foro de mediación patrocinado por el Estado provincial. Un sketch de Juan Carlos Mesa prometiendo un show de la big band de Don Costa, y que al final se convertía en don Chicho.

Un tele diagnóstico

Al estilo distante de Nelson Castro, el ex Gobernador apuntó este fin de semana que “el problema de la desnutrición requiere políticas a largo plazo” y que si bien su administración que se extendió durante 12 años hizo algunos avances en la materia, éstos no bastaron. Para ello, indicó, hará falta un cambio en el diseño de país que tienda a no centralizar en el área de la Pampa húmeda todos los recursos y repartir la inversión pública a las demás regiones de la nación.

Según su lectura de los números, la baja en los decesos por desnutrición superaron en la tasa de evolución a lo que fueron bajando cifras sobre esta misma variable a nivel nacional. “La provincia de Salta en los últimos 30 años ha logrado bajar de casi el 33 por 1000 a menos del 10 por 1000 la mortalidad infantil, mucho más de lo que bajó el gobierno nacional que bajó algo así del 24 al 8 por 1000. Hoy, ya casi tenemos los mismos indicadores que el país. Es un drama igual, pero hemos logrado avanzar muchísimo”, resumió Urtubey, en diálogo con canales televisivos y radios capitalinas.

En el ojo del huracán, le dijo a Telefé Salta: “Yo me hago cargo de los que no pudimos salvar, pero también debo reconocer el trabajo de médicos, enfermeros y agentes sanitarios que lograron que esa cifra dolorosa hoy sea la mitad”, señaló en el reparto de responsabilidades y méritos por la situación en Rivadavia, Orán y San Martín.

En un extraño pasaje de este raid mediático, Urtubey concluyó que “no hay nada para festejar, pero hoy fallecen la mitad de los niños que fallecían cuando yo llegué al gobierno”. Pero, a renglón seguido se explayó: “O sea, puedo festejarlo o no, pero debo decir que nosotros profundizamos un camino, cada gobierno tiene su forma, y tenemos que entender que tenemos que ir por ese camino”.

Además, consideró que no hubo ninguna maniobra para ocultar (¿Ni $ 1.200 millones?) la aguda situación social y económica en los departamentos del norte provincial, ya que a su entender “en cada una de las asambleas legislativas hablé sobre la mortalidad infantil». En un tramo significativo de este contacto con “algunos” medios de prensa, se puso a disposición de lo que pudiere resultar de ayuda para el gobierno provincial.

Sin embargo, esto tampoco será tan así, ya que este mismo viernes anticipó que el mes próximo –para el cual falta casi nada- viajará a España a este simposio sobre mediación y de ahí cruzará el canal, rumbo a Cambridge.