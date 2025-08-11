Las concejalas citaron a la presidenta de HIRPACE para decirle que el slogan de la tradicional maratón «Corro por vos» es «discriminatorio». Pidieron que lo cambien y se vivieron momentos de tensión. La titular de la institución que asiste a niños con discapacidad salió llorando de la reunión.

Inés Benassar y Paula Médici vuelven a estar en el centro del debate por un insólito episodio registrado la semana pasada. En plena crisis del sector de Discapacidad por los recortes implementado por Javier Milei, HIRPACE vivió un episodio grave. Su presidenta, Amalia Peralta, fue citada por las concejalas a lo que la institución entendió sería un reconocimiento a la tradicional Maratón.

Sin embargo, el encuentro giró en torno a cuestionar el lema “Corro por vos”, al que calificaron de “no inclusivo” y “discriminatorio”. La directora deportiva de la maratón, Luciana Vaquer, recordó que “en realidad fue para plantear un cambio en el nombre de la carrera, a lo cual respondimos que no se iba a cambiar”.

Para Vaquer, el debate es una distracción frente a urgencias mayores: “Sentimos que hablar de esto, de un nombre, en el año en que Discapacidad necesita que se hable de otras cosas, realmente no estamos de acuerdo”. Defendió que el lema es representativo porque permite que un corredor represente a quienes no pueden participar: “Los chicos de HIRPACE no corren”. La reunión, según relató, no fue cómoda y Peralta volvió “bastante conmovida”.

El caso dejó al descubierto la brecha entre las prioridades de las instituciones que trabajan con discapacidad y ciertas propuestas políticas. No es la primera vez que Benassar impulsa medidas cuestionadas: semanas atrás propuso cambiar el escudo de la ciudad, recibiendo críticas incluso de sus pares por desatender problemas urgentes de los vecinos.