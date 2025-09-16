El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), Santiago López Soto, interviene en la investigación por el fallecimiento de Javier Nicolás Saavedra, quien se encontraba alojado en la Alcaidía General y fue trasladado al hospital Del Milagro, donde ingresó sin signos vitales.

Según el reporte inicial, Saavedra habría presentado lesiones autoinfligidas. Ante esa situación, fue asistido y derivado al centro de salud, pero llegó sin vida.

El fiscal dispuso el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde este martes se realizará la autopsia correspondiente. Además, se otorgó a la familia la posibilidad de presentar un perito de parte durante el procedimiento.

Asimismo, personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) trabajó en el lugar para cumplir con todas las medidas de rigor y asegurar la recolección de pruebas necesarias para el esclarecimiento de lo ocurrido.

La Unidad de Investigación UGAP quedó a cargo de las distintas diligencias ordenadas por el fiscal López Soto, con el objetivo de determinar las circunstancias del hecho.