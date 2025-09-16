La concurrencia al evento religioso más importante de la provincia es un tema que año a año genera debates. De acuerdo a las cifras de la Policía, este año cayó drásticamente la participación en la cita con los santos patronos.

El cálculo de la cantidad de fieles que asisten a la fiesta del Milagro en Salta es un tema que genera controversias cada año. De especular con la posibilidad de que un millón de salteños se agolpen en las inmediaciones de la catedral, pasamos a registrar un descenso llamativo en la cantidad de fieles y peregrinos.

La institución responsable de realizar dicho cálculo y establecer cuántos cristianos formaron parte de la renovación anual del pacto anti-sísmico, es la Policía de Salta. Y aunque la metodología se desconoce, cada año parecen reafirmar que los números son los que le salen de la punta de la cachiporra.

De allí que el pasado lunes hayan participado -de acuerdo a la institución azul- unos 450 mil fieles.

Sin embargo, lo llamativo es el marcado retroceso en la participación comparado con el año pasado, cuando se hicieron presentes en la cita unos 650 mil fieles, de acuerdo a la misma fuente. ¿Error de cálculo?, ¿agotamiento de la Fe?

Desde la policía también especificaron que, del total de participantes, hubo 170 mil peregrinos provenientes de distintos puntos de la provincia y del país. También se informó que se desplegaron más de 5600 efectivos para cubrir de manera integral el evento.

Según fuentes policiales, solo hubo situaciones menores que fueron rápidamente controladas por el personal en los puntos asignados. Además, se brindaron asistencias médicas a personas descompensadas, aunque sin casos de gravedad.