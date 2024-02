Daniel Moreno, el intendente de Vaqueros, lamentó que no se haya paralizado la obra del puente que une a Vaqueros con Salta.

Se paraliza la obra pública en todo el país. La obra pública, financiada por fondos nacionales, está estancada. Daniel Moreno confirmó que el puente que iba a conectar a Vaqueros con Salta hoy por hoy no se está realizando y puso en duda la continuidad de dicho trabajo.

Durante este fin de semana la situación vial en Vaqueros fue un verdadero caos. En la ruta se aglutinaron un montón de vehículos con una tardanza de hasta dos horas y media para transitar desde El Gallinato a la autopista. La jornada de ayer domingo fue tremenda para los automovilistas. Moreno reconoció que también es de gran complicación para los propios habitantes del muncipio.

La proximidad con localidades como La Calderilla, La Caldera o el dique de Campo Alegre genera que el tránsito se complique en esta zona. Por eso mismo es que Moreno reclama por la construcción del puente que unirá a Vaqueros con Salta Capital. Sin embargo, tuvo que reconocer que la misma está frenada y que depende exclusivamente de Nación.

Falta de recursos y de autoridades responsables

Según el intendente de Vaqueros, desde el municipio se presentaron todos los papeles para el trámite de la obra. No obstante, reconoció que «están acéfalas las autoridades de Vialidad de Nación. Al ser una ruta nacional dependemos de ellos, la Municipalidad presentó todo en tiempo y forma, pero ahora dependemos de Nación. Ni siquiera tienen gasoil, me dijeron que no tienen plata ni para moverse; si ellos están complicados, si no tienen plata para moverse, nosotros ni siquiera vamos a tener un puente«, se afligió Moreno.

Por su parte, el jefe comunal reveló que se piensa en alguna alternativa y que se baraja la posibilidad de construir un puente paralelo que salga desde la Universidad Católica y desemboque en el puente Wierna. «Hemos pensado muchas alternativas, yo entiendo que es el mismo problema de hace 30 años, pero si Vialidad no tiene autoridades ni plata, menos va a hacernos un puente. El trabajo nuestro ya lo hicimos, la obra estaba en ejecución y pasó lo que pasó, llegó un presidente que dice que no le sirve la obra, esperamos que reaccionen y vean que la necesidad es superior al ‘no hay plata», concluyó Moreno.