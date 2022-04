El desembarco de la criptoestafa piramidal IM Academy en Salta abrió un necesario debate en torno a las prácticas coercitivas dentro de los esquemas multinivel. ¿Qué son capaces de hacer los adeptos a una secta comercial?

Por: Nicolás Bignante (Platino $10)

Mientras la justicia española investiga a referentes de IM Academy por presunta estafa y manejos sectarios, la organización piramidal de capacitación en trading llevó adelante un evento internacional en el corazón del escándalo. Este fin de semana se realizó en Barcelona (ciudad en la que fueron detenidos dos miembros de IM) el evento «IM Beyond», que convocó a líderes y adeptos de la academia en todo el mundo. Los salteños no fueron la excepción.

Desde tierras gauchas partieron al viejo continente algunos de los escalafones más altos de la organización para participar de lo que prometía ser una auténtica fiesta llena de algarabía y excentricidades.

Pero el agasajo corporativo estuvo lejos de ser gratuito para los miembros de la academia. El pase al evento completo tuvo el increíble costo de 214 euros ($33.300 aprox.), a lo que se podía sumar la entrada al «after party» por otros 99 euros ($15.400 aprox.). Además, los jóvenes inversionistas debieron costear sus pasajes, comida y alojamiento. A cambio, los entusiastas de la independencia financiera pudieron escuchar las prédicas de los «mentores» de la academia, que para muchos a esta altura tienen rango de semi-deidades. En el caso de España, la cara visible de la organización es Iván Briongos, quien estuvo el año pasado en Salta brindando una charla en el Hotel Alejandro I para unas 400 personas.

La organización del evento estuvo teñida de polémicas, dado que en el país europeo fueron numerosas las denuncias presentadas por familiares de adeptos. El ayuntamiento de Barcelona se vio obligado a dar explicaciones y tomar postura sobre la cumbre de criptofanáticos: «Se fundamenta el total rechazo a la celebración de este evento dadas las informaciones que señalan que existe en los tribunales españoles una denuncia colectiva contra sus promotores, acusando a sus responsables de presunta estafa piramidal con promesas relativas a la inversión en trading y criptodivisas», manifestaron en un comunicado de prensa.

Ver: https://cuartopodersalta.com.ar/im-academy-la-criptoestafa-piramidal-que-desembarco-en-salta/

También en Salta

La organización, como se dijo, no cuenta con domicilio legal en la provincia. Mucho menos con oficinas en las que formalmente se puedan presentar reclamos o realizar planteos. No existe publicidad tradicional relacionada a la marca IM o IMarketslive en Salta, ni cuenta con perfiles locales en redes sociales. Cada uno de los eventos promocionados por la organización tiene como supuesto eje central al mundo cripto y el nombre de la empresa no aparece sino hasta que pasan varios minutos de charla.

En la ciudad de Salta coparon las instalaciones de: Salones UTHGRA, El Teatrino, Teatro de la Fundación y el Hotel Alejandro I, entre otros. Demás está remarcar que para alquilar dichos espacios los desembolsos no son nada magros. De hecho, uno de los últimos eventos tuvo lugar en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, por lo que cabe preguntarse si las autoridades provinciales están al tanto de las actividades que promueven sus inquilinos.

Cada viernes por la tarde, además, se llevan a cabo las denominadas «criptocharlas» informativas sobre el mundo de las criptomonedas, como así también las «noches de trading», donde se realizan operaciones en vivo. Uno de los lugares elegidos con más frecuencia es el Hotel Inkai en calle Ameghino.

El encargado de uno de los locales en los que se llevó a cabo un evento de IM confirmó a este medio que la contratación del alquiler no se hizo bajo el nombre de la academia y que el evento se presentaba como una charla informativa sobre criptomonedas. A la hora de elevar invitaciones, los organizadores suelen apelar a otras denominaciones en redes sociales.

Allí aparecen perfiles como Crypto Norte, que se presenta como una comunidad en la que se comparten conceptos sobre el mundo de las criptomonedas, la mayoría de ellos copiados y pegados de otros portales. También se emiten invitaciones a los mentados eventos en los que cada participante debe señalar, antes de ingresar, por quién fue invitado.

Otro de los perfiles relacionados a la actividad de IM Academy es CriptoSalta, en cuya presentación se puede leer: «Somo un equipo de Traders que basamos en el análisis técnicos de Criptomonedas los cuales pueden trabajar de forma independiente en el fondo de inversiones o otra entidad financiera» (SIC).

La ilusión de ser pioneros

Indudablemente el mundo de las criptomonedas suscita un especial interés entre los jóvenes que ven en ellas un nuevo mercado de inversiones impulsado por el contexto inflacionario global. Las políticas de contención social aplicadas en todo el mundo para morigerar los efectos de la pandemia, llevaron a que países como: Venezuela, India, Rusia y Argentina se abrieran a la adopción masiva de criptos como una forma de resguardo ante eventuales procesos inflacionarios. Fue así que, durante 2021, Bitcoin experimentó su mayor salto, erigiéndose como uno de los activos más rentables, pasando de $2,7 millones en enero a $5,5 millones en abril.

La urgencia por comprender estos fenómenos, sumada a la naturaleza técnica de la temática, abonaron el terreno para la proliferación de chantas y vendehumos de toda índole. La apelación a anglo-tecnicismos como NFT’s (token no fungible), alt-coins (monedas alternativas), Blockchain (cadena de bloques), e-wallets (billeteras virtuales), etc. alimentan la idea de que se está a la vanguardia de las inversiones y que el resto del mundo mira desde atrás.

Pero como se dijo, en el caso de IM Academy todo desemboca en el Network Marketing (o en criollo, hacer ingresar cada vez más gente), una práctica que, además de obsoleta, constituye un fraude piramidal tal y como está presentada. De allí que las capacitaciones en torno a criptos se vuelvan fuertemente repetitivas y tautológicas, y en ningún caso sean brindadas por profesionales de las Ciencias Económicas.

Academia vs. «resultados»

El economista y consultor en finanzas, Álvaro Pérez, opinó en relación a este caso que: «Los mercados suben en el largo plazo, sobre todo en un contexto mundial inflacionario, pero para eso hay que entender de macroeconomía y de los movimientos geopolíticos. No podés pensar que vas a ganar todo el tiempo por seguir a una persona que da un indicador de compra y de venta».

A la larga, imitar a los «mentores» se convierte en el único método propuesto por IM. Algunos de ellos, como el español Christian Adell, exhiben en redes sociales los «resultados» de sus operaciones en las que el 75%-80% generan profits (beneficios). El mecanismo es idéntico al de todas las estafas: mostrar resultados con fines estrictamente publicitarios, mientras que se omiten las innumerables pérdidas que el sistema ocasiona.

Sin embargo, opina Pérez: «Nadie es infalible, porque de ser así no existirían pobres en el mundo. Los mercados son un juego de suma cero, es decir: yo gano si vos perdés y yo pierdo si vos ganás. No existe tal cosa como que todos podemos ganar todo el tiempo. En las finanzas todo el mundo cuenta las veces que ganó, pero no las que perdió. Y de última, si sos tan infalible, ¿qué haces vendiendo un curso?».

En el ideario pedagógico de las sectas comerciales, escuchar a millonarios tiene mucho más valor que comprender por medios propios el fundamento de dicha riqueza. Sólo eso explica semejante veneración hacia la figura de los «líderes», personas que en definitiva están en ese lugar por haber convencido a un número elevado de personas a ingresar en el esquema.

Los árboles no crecen hasta el cielo

Todo esquema multinivel existente y por existir tiene un límite de expansión de 32 niveles si toma como base el número mínimo de referidos, que es igual a 2. Esto ocurre por el sencillo hecho de que ese número potenciado 33 veces arroja un total de 8.589.934.592, lo que supera ampliamente la población mundial, estimada en 7,5 mil millones. Ningún producto, por más novedoso y demandado que sea, puede expandirse exponencialmente ese número de veces.

Si se toma como referencia el sistema de IM Academy, cuya base de referidos es de 3 personas por nivel, el límite exponencial para cubrir la población planetaria es de 20 niveles, alcanzando las 3.486.784.401 personas en esa instancia. Por supuesto, la demanda natural del producto ofrecido por IM no llega a cubrir siquiera una pequeña porción de ese mercado.

Ya sea que se encuentren en calidad de «clientes» como alumnos de la academia de trading o que estén buscando nuevos ingresantes al sistema, los miembros se ven necesariamente presionados por arriba y por abajo a cooperar para la expansión de la base.

«El problema es que no hay un negocio que lo pueda pagar», resume Pérez, «es como el juego de la escoba, y hay que ver quién se queda con la escoba al último».