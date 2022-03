La inoperancia de Luis María García Salado, a cargo de Aguas del Norte, cobra dimensiones colosales. Por capricho, por desdén, paralizan el desarrollo de loteos y dejan a miles de salteños sin la posibilidad de construir su casa.

Por: Lucas Sorrentino

Así como se piensa que un hombre no hace la gran diferencia para mejorar una sociedad, no cabe ninguna duda que un hombre incompetente, en el lugar adecuado, puede causar estragos.

En Salta hay muchos ejemplos, demasiados, quizás, pero ninguno tan claro, tan evidente y tan dañino como Luis María García Salado en Aguas del Norte.

Culpable de un pésimo servicio, incluso en plena pandemia (cuando el agua es un elemento fundamental para la higiene) ahora se conoció que la empresa estatal cumple un rol clave en la paralización de desarrollos inmobiliarios: García Salado es el palo en la rueda que impide construir.

Contra el paralizador

Elías Chihadeh, presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Salta (CADISAL), fue quien detalló a CUARTO PODER los inexplicables problemas que tienen los desarrolladores inmobiliarios para realizar proyectos en el tejido urbano de la ciudad.

En un marco en el que el Estado está sin un peso para construir viviendas del IPV, que el déficit habitacional es bestial miles de salteños deben destinar gran parte de sus sueldos a los onerosos alquileres, una Cámara (CADISAL) así debería ser bienvenida por el Estado. Eso sucedería en cualquier otro lugar del planeta. Pero en Salta, ocurre todo lo contrario: hay una pata del Estado que se convierte en palo en la rueda.

Antes de empezar con un loteo, un desarrollador se reúne con distintos representantes tanto del gobierno como privados, así también con la Municipalidad, Bomberos, Dirección de Inmueble, EDESa, Aguas del Norte, Vialidad, entre otros.

El presidente de CADISAL comentó que muchas veces los proyectos de desarrollo urbano se dificultan por la burocracia. «Aguas del Norte es uno de los organismos que más retarda el desarrollo económico en Salta. Es un freno de mano. Aprieta el de pie y el de mano, está empeñada en que no se desarrolle la ciudad ellos mismos al no tener infraestructura no te reciben los pozos de los loteos porque no tienen como hacerlos ni mantenerlos, y sin pozos inmueble no te recibe el loteo y no te da la cédula», contó y agregó que eso es algo «que sucede solo acá en Salta». Incluso, indicó que había un convenio firmado donde se cobraba un canon por metro cuadrado donde el desarrollador pagaba sin saber si la obra iba a realizarse. El canon es de $1.100 el metro cuadrado aproximadamente.

¿Queda claro por qué Aguas del Norte tiene un rol fundamental (y macabro) en el desarrollo urbanístico? Esto afecta a Salta Capital, San Lorenzo, Cerrillos, Quijano, Vaqueros. Ahí donde un desarrollador ve la posibilidad de construir un loteo, Aguas del Norte ve una imposiblidad. Más de 3.000 personas tienen paralizado el sueño de la casa propia por un mero capricho de Luis Maria García Salado.

Elías Chihadeh detalló que el organismo que comanda este abogado funciona en modo tortuga: hay loteos que hace cinco años esperan ser aprobados.

Está claro que Aguas del Norte nunca funcionó bien. Pero también es evidente que nunca funcionó tan mal como hasta ahora.

«Todo eso desalienta muchísimo la inversión. Somos los desarrolladores los que medianamente podemos dar la posibilidad de comprar a cuotas o a créditos, porque no hay otro organismo», dijo.

Elías no entiende por qué «estamos en el papel del enemigo». Desde agosto del año pasado que presentan una nota para solicitarle a la junta directiva de Aguas del Norte una reunión para tratar de destrabar la burocracia y tratar de ponerse de acuerdo en algunos puntos en común. Pero nada. Ni responden la nota. Es más fácil que Putín se reúna con el presidente de Ucrania a que Garcia Salado le abra la puerta de su despacho a los emprendedores.

Como consecuencia de su accionar (o inacción) los problemas en los loteos se multiplican y se están frenando proyectos edilicios.

Probable solución

Los empresarios intentan una solución. La estrategia es armar una mesa de enlace, con empresarios, cooperativas, en la que deben estar también funcionarios municipales, gente de EDESA quien ya aceptó y Aguas del Norte todavía sigue sin dar una respuesta.

García Salado está haciendo de todo para sacarse el premio al peor funcionario del año. Hay muchos en competencia y todavía faltan varios meses, pero este va puntero, cómodo.

No lo putean más porque no pueden

El 11 de Enero, CUARTO PODER dio a conocer que hasta realizar un reclamo es una tortura en Aguas del Norte. Las quejas de usuarios por la pésima prestación del servicio aumentaron un 300% entre los meses de octubre de 2021 y enero de 2022. Pese a que la empresa encuentra respuestas en la escasez de lluvias y las altas temperaturas, por falta de inversiones se pierde más de la mitad del agua potable en Salta.

El 6 de octubre de 2021, el presidente de Aguas del Norte, Luis María García Salado, presentó un informe en la cámara de senadores en el que explicó que la empresa recibía 10 mil reclamos mensuales, lo que implica un estimado de 330 reclamos diarios.

En enero de este año, según informó la abogada de Codelco Liliana Musa en un medio de difusión local, los reclamos se dispararon a 1400 por día, lo que permitiría proyectar un total de 42 mil reclamos mensuales.

Pese a ello, la empresa de agua y saneamiento reconoció que no cuenta con personal en capacidad operativa para responder a todos los reclamos, por lo que apenas se llega a cubrir un 28,5%, es decir 400 quejas diarias.