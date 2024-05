La firma de un decreto abusivo -sin respaldo legal, ni técnico, ni expediente- compromete al Vicegobernador Antonio Marocco en la cesión por 15 años de ocho hectáreas a Flightventure SRL en terrenos de Aviación Civil. Al igual que el fraude que se imputó a Juan Romero y su hijo en 2009 por el préstamo de un hangar por 20 años, la excusa es una construcción que todavia no existe y beneficios que tampoco se vieron. El contrato no genera ganancia para la Provincia. El daño que provocaría lo firmado por Marocco puede calcularse y es millonario en dólares.

Hay una causa penal que todavía resuena en la Casona de Lesser donde habita Juan Romero, y que sensibiliza al veterano senador nacional porque afecta a su hijo Juan Esteban como titular de Finca La Represa S.A.

Sobre el final de su mandato en 2007, con la firma de Mashur Lapad en el Decreto 3306/07, la Provincia cedió por 20 años una fracción de 4.200 metros cuadrados del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes para la construcción de un hangar de uso aeronáutico. El grosero beneficio avanzó con acusaciones por fraude a la administración pública y negociaciones incompatibles del saliente mandatario por beneficiar a su familia con propiedad estatal.

La batalla urtubeycista en tribunales tuvo como respuesta en 2015 la competencia por la gobernación en la que resultó derrotado el jefe del clan Romero. También la incursión de sus hijos en la política. Tal vez por eso, en 2021, la familia gastó sumas exorbitantes en Juan Esteban para que alcanzara una banca como diputado provincial y obtuviera fueros.

Otro hangar para amigos

Grave sospecha genera el contrato firmado por el Vicegobernador Antonio “El Gringo” Marocco a principios de 2020, que le permitió a Flightventure SRL el uso de casi ocho hectáreas en los campos cedidos por Nación para uso de la Dirección de Aviación Civil. Mientras a Juan Esteban Romero lo imputaron por la entrega de 4200 metros cuadrados , Marocco regaló 79.000 metros cuadrados.

Debe quedar en claro que por este convenio la Provincia de Salta le cedió a Flightventure el derecho de libre y gratuito uso por 15 años de una fracción de 7,9063 hectáreas con sus instalaciones, construcciones y todo lo adherido y plantado al suelo, emplazada en el Aeropuerto Internacional General Martín Miguel de Güemes.

El alquiler de un hangar para un avión mediano varía entre 300 y 800 dólares estadounidenses mensuales según el lugar. El gran problema de quienes trabajan en los servicios aeronáuticos es que tienen que comprar el terreno y la estructura. Esto puede costar entre $30,000 y $400,000 dólares dependiendo del tipo de hangar, a lo que se suma mantenimiento, reparaciones y seguro. El daño que provocaría lo firmado por Marocco puede calcularse y es millonario en dólares.

Aprovechando la ausencia del Gobernador del jueves 13 de Febrero de 2020, Marocco asumió el mando provincial por Decreto 196/20. El mismo día, sin consultar a nadie, firmó un contrato con la empresa de Carlos y Dianela Juncosa con cláusulas asombrosas y anexos casi ridículos, por el que cedió por quince años extensos terrenos en el aeropuerto.

El convenio dice que debía construirse un hangar sin características precisas ni plazo; que se realizaría actividad aeronáutica para beneficio de la minería sin mayores indicaciones; y que Flightventure SRL debía ayudar en casos de emergencia y urgencia con sus aviones. Con estas vaguedades, es lógico pensar que no existió nunca una forma de calcular el beneficio para Salta, ni explicar por qué la entrega es por 15 años, o casi cuatro mandatos de gobierno.

Llamativas son las versiones de un ex empleado de Marocco que hablan de familiares de la segunda autoridad provincial viajaron en ese verano de 2020 a Miami y se alojaron gratuitamente en un departamento de los socios de Flightventure SRL. De ser cierto, sería uno de los móviles para comprometer sin ganancia el patrimonio estatal?

Sin control

El contrato está publicado y, aunque menciona al primer mandatario Gustavo Sáenz, fue firmado por Antonio Marocco sin corregir el nombre de su jefe, ni respetar trámites obligatorios. No existen casos anteriores en donde se asumió un interinato por tres días y el reemplazante abusó del cargo firmando un contrato que no era urgente. Tampoco hay antecedente de un convenio oficial en el que figure el nombre del gobernador para que después firme el vicegobernador sin aclaración alguna. Lo que es peor, nunca existió un expediente administrativo en el que intervinieran las oficinas a cargo de los bienes provinciales, ni dictámenes legales, ni opiniones técnicas. Casi un acto de bandoleraje.

En la causa contra Juan Esteban Romero la Fiscalía Penal dejó sentado que el que debía asumir las culpas no era el gobernador Juan Romero, sino Mashur Lapad como firmante interino del decreto. Siguiendo esa línea, está claro que las dudas y sospechas deben caer directamente sobre un vicegobernador.

“Gringos”

En febrero de 2018 Juncosa armó la sociedad D-Flightec S.R.L. con Jorge Guillermo Zambruno y Emiliano Horacio Gómez Martínez para dedicarse a los servicios aeronáuticos. Ahora funciona con el nombre “Flytec” y tiene un hangar e instalaciones en el aeropuerto salteño y aprovechan los terrenos entregados por Marocco. Esta empresa presentó un proyecto de transporte aéreo para las diferentes minas ubicadas en la Puna e inversión para la compra de un avión Cessna Grand Caravan EX y un helicóptero AS350 B3, que fue declarado de interés provincial por Decreto 512/18 del entonces gobernador Juan Urtubey.

Advertidos de la veta en la puna, en Junio de 2019 aparecía también Miningtec S.A. de Emiliano Horacio Gómez Martínez y María Pía Rovella para desarrollar actividades hidrocarburíferas y mineras.

Flightventure SRL siempre fue un proyecto de empresa de pequeño giro comercial, perfil familiar y mínimo capital. No se entienden, entonces, los motivos por los que Marocco violentó procedimientos para cederle tierras que nunca podía explotar. Sin embargo, en ese 2020 trató de ampliar su actividad.

El 15 de Mayo de 2020 Flightventure presentó junto al grupo AGB y Solaris Transportes de David Guerrero, un nuevo avión Beechcraft 1900D inaugurando públicamente una línea minera denominada AeroPuna que formalmente nunca existió.

A la semana, el 22 de Mayo, los socios de Flightventure SRL -padre e hija- modificaron el estatuto social y extendieron el tiempo de vida de la sociedad y la forma de administración de la empresa. Inicialmente habían estimado que su proyecto duraría apenas cinco años. En Junio del mismo año se realizó el único vuelo de Aeropuna a Santa Victoria Este, ayudando con algunas donaciones a los empobrecidos wichis del Departamento Rivadavia.

Mientras tanto, los socios de Juncosa en Flytec avanzaron con otro proyecto. En Julio de 2020 Zambruno y Gómez Martínez constituyeron Salud Integrada SRL, para dedicarse al servicio de ambulancias y transportes con vehículos todo terreno incluidos helicópteros y avión sanitario.

Todo gratis

El giro comercial de Flightventure SRL no existe y no figura como empresa activa en el rubro aeronáutico. Tampoco aparece entre las autorizadas para el transporte aéreo sanitario (STAS) según el listado que publica el gobierno nacional. A la fecha no existe ninguna construcción pagada por la mimada de Marocco en los terrenos prestados. Solamente aviones en desuso de la desaparecida Andes Líneas Aéreas y no se sabe si le pagan alquiler por usar ese espacio.

Además, el avión Beechcraft 1900D JKU que habían puesto a disposición de la provincia, fue vendido el año pasado a Minera del Altiplano S.A. y estaría trabajando para la empresa FMC Lithium en Catamarca.

Está claro que no existe compensación que aproveche la provincia por el uso de los terrenos y esto parece una estafa.

La otra empresa en la que Juncosa es socio, Flightec SRL, es la que ha crecido y ofrece servicios de transporte aeronáutico a las empresas mineras utilizando las tierras cedidas a Flightventure SRL.

De Flightventure SRL solamente quedó el nombre. Dianela Juncosa, la única socia de su padre Carlos, que es amiga de la sobrina de Marocco y Coordinadora General de la Vicegobernación, hoy se dedica a otra cosa. Desde 2022 es dueña de Pachamana Clothes SAS, para la venta de vestimenta y zapatos.

Facturas sospechadas

Lo que brillaba en 2020 tampoco era oro. Flightventure SRL se vio involucrada en unas sospechosas rendiciones presentadas por Correo Argentino. Según el diario Página/12, la interventora de esta empresa Flor Inés Farber denunció que los Macri multiplicaron maniobras de vaciamiento y desvío de fondos a lo largo de 2020 contratando productos y servicios fuera de su objeto social o fraguaron facturas de algunas compañías.

Entre Junio y Agosto la empresa de los Juncosa emitió facturas a favor del Correo Argentino por casi un millón de pesos. Para alejarlos de las acusaciones los Macri explicaron que Flightventure SRL se había equivocado al momento de denunciar el número de CUIT. Esto también pasó con las empresas “Condominio Teresa Miyashiro Orlando Batista” y Multimedia S.A. Explicaciones infantiles para una investigación por corrupción.

Y ahora?

No se conoce de otros decretos de Marocco con contenido económico que haya firmado durante la gestión de Sáenz, tal vez por la desconfianza generada a partir de estos hechos. Lo que queda claro es que la Provincia nada ganó con este contrato que entregó sin mayores controles terrenos que podrían aprovecharse para otros emprendimientos. Marocco actuó en las tinieblas y con torpeza apenas juró en su cargo de vicegobernador pero la Auditoría General ni la Sindicatura General, ni diputados ni senadores investigaron esta entrega ilegal de tierras. Si eso hace un vicegobernador, es difícil imaginar que queda de vergüenza para el resto de los funcionarios. Alguien hará algo para recuperarlas?