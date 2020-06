Lejos de corregirse, el diputado provincial Claudio Del Plá reiteró que si alguien debe explicaciones por su accionar “es el Vicegobernador que tiene entre su custodia a un policía que, portando el arma reglamentaria en medio del operativo, amenaza a un remisero diciéndole: ´te voy a arrancar la cabeza´”.

El legislador señaló este viernes que Antonio Marocco “debe explicar porque reivindica un operativo policial en donde fueron maltratados varios periodistas a los que se les impidió ejercer libremente su oficio, en el que además todos los policías se quitaron la identificación, en donde al menos dos personas que filmaban con sus celulares el momento de la represión y las detenciones fueron presas. Todo esto al mismo tiempo que policías filmaban y fotografiaban a los manifestantes”, disparó.

Además, exhortó al titular del Senado a que diga “porque fue parte de la decisión política de reprimir a un conjunto de trabajadores que cuestionan la corrupción y el parasitismo de las remiseras que han concentrado las licencias en beneficio de un puñado de sujetos vinculados con este gobierno y el anterior”.

A esto, le adjuntó que en la última sesión en Diputados “el presidente de la Cámara el que me cortó la palabra cuando informaba sobre los casos de abuso policial y torturas que receptamos con la comisión de derechos humanos en Rosario de la Frontera”. En este contexto, Del Plá también cuestionó al “dipu-policía Orozco, que irá a juicio por torturas y está imputado por obstaculización de la justicia en el caso del crimen de Rosa Zulca, se victimizó y buscó descalificar mi presencia en su ciudad como una conspiración con el intendente Solis al que no conozco”.

Del Plá indicó que el temor real es a que se organicen los damnificados de estas prácticas represivas, por lo cual también criticó por el intento de “taparle la boca”, en una cruzada a la que también parece haber adherido Marocco. De todas maneras, señaló que no podrán callar a una fuerza como el Partido Obrero “que en 50 años luchó contra dos dictaduras, contra la triple AAA y el terrorismo de estado, no lo van a hacer callar”. Al contrario, consideró que es hora de “desarmar esta trama de complicidad político policial al servicio de legitimar un orden represivo con una policía que ha recibido súper-poderes con el decreto 255 que es completamente anticonstitucional y con un militar que reivindica la dictadura de Videla en el rol de ministro de seguridad”.

En cuanto al titular de esta cartera, Juan Manuel Pulleiro, le cargó que “la policía no para de cometer torturas y vejámenes de todo tipo, que ya le costaron la pérdida de un ojo a un joven de Ballivian y a otro en Barrio La Paz. Hoy deberá responder en la legislatura por decenas de casos en todo el territorio. Esta represión se hace con la mira puesta es criminalizar la protesta social, en tiempos de miseria extrema, despidos y hasta muertes por hambre en la provincia”, fundamentó Del Plá.