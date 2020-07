Protesta en el CCM. Los puesteros le imploren a la intendenta que les permitan laburar.

La muni anunció el martes, en una conferencia de prensa improviesada, la extensión por una semana más de la suspensión de la actividad de las ferias barriales. En vez de reforzar los controles, Bettina se lavó las manos y directamente cerró las puertas. El problema es que los puesteros necesitan ese trabajo. Por eso hoy fueron hasta el CCM a manifestarse.

Cortando el tránsito de avenida Paraguay, dejaron en claro que no quieren bolsones ni ayuda: sólo quieren laburar.

José Báez, uno de los manifestantes, señaló a InformateSalta: “la semana pasada, a través de un representante de las ferias y el ejecutivo Municipal habíamos llegado a un acuerdo para suspender la feria por una semana y luego volver a funcionar. El reclamo es que nosotros queremos volver a trabajar porque es el único ingreso con el que llevamos sustento a nuestras casas”.

El hombre denunció que desde “el municipio nos manda a la casa y nos quiere dar un bolsón de mercadería y que con eso aguantemos hasta que se vuelva a abrir la feria. Nosotros no queremos bolsones, queremos trabajar como lo hace cualquier persona. Somos ciudadanos como cualquier laburante que sale a buscar el mango. Estamos trabajando con el municipio y la policía para acondicionar el predio y cumplir los protocolos”.

“Queremos que nos reciban a varios, no a uno solo porque si no nos van a volver a decir lo mismo de siempre. Somos representantes de varias ferias”, dijo.