Este nuevo mes viene con múltiples aumentos en diversos productos y servicios que provocan un fuerte golpe al bolsillo del Salteño. Las principales subas se registran en los combustibles, los alquileres y los alimentos.

Guadalupe Macedo

El principal aumento que se registra en este mes es el del combustible. Se anuncio a través del gobierno una suba del 4% en el mes de febrero y un 3,8% en el mes de marzo debido a lo acordado por el programa “Precio justos”. La nafta y el gasoil subieron a gran escalo lo que lleva a que se incrementen otros precios como los comestibles, la vestimenta, los electrodomésticos ya que la distribución de todos los productos depende de la nafta y el gasoil.

Por esta suba, también se produjo modificación en el precio de las multas por infracciones de transito en la provincia ya que se rigen por el precio del combustible aumentando en gran medida el precio de estas. La infracción por estacionamiento de doble fila costar mínimamente $8700 más gastos administrativos y un máximo de $26100. La multa por no llevar casco tendrá un valor de entre $13600 y $41100 pesos, además del pago monetario podrá tener inhabilitación de la licencia o del motovehículo.

Otro golpe al bolsillo se da en el incremento de precio de los alquileres. Debemos destacar que existe una gran parte de la población que no dispone de vivienda propia en la provincia y muchos contratos que se realizan no son legales. Para quienes deban renovar el contrato de los alquileres se prevé una suba del 150 y 200%. Para el caso de las actualizaciones de los precios de las cuotas de la renta de viviendas tampoco hay buenas noticias: “subieron al 81,4% anual” según lo establecido por el índice de contratos de locación (ICL). Según el titular del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta (Cucis), Juan Martín Biella, “El alquiler de un dúplex que hasta fin del año pasado costaba $55 mil pasará a $140 mil si es que se tiene que renovar el contrato con el propietario”.

La medicina prepaga se comenzará a aplicar una nueva fórmula de aumento de las cuotas, vinculada al índice de variación salarial (Ripte), que será del 4,91% de acuerdo a los valores de diciembre para las personas que se encuentren debajo del tope que es el 90% del índice Ripte del mes anterior para quienes tengan ingresos netos inferiores a seis salarios mínimos, vitales y móviles, que fueron $406.458 en febrero. Para quienes superen el tope el incremento será del 8,21%.

El servicio de energía eléctrica tendrá un incremento del 30% para quienes perdieron los subsidios del estado y se encuentren en el grupo 2. Para quienes quedaron en el segmento 3 el incremento será del 30% cuando superen los 300 kwh de consumo al mes. Se debe destacar que no hay un incremento en la tarifa, sino que el aumento del precio se da por la quita de subsidios. Se prevé que la próxima suba será en el mes de abril. Desde el gobierno se decretó que en las zonas de la provincia consideradas como cálidas como son los departamentos de San Martín y Oran. Estos pagarán a precio del mes de noviembre por 120 días y no se puede cortar el suministro a quienes no abonen las boletas.

El servicio de celulares, cables e internet viene con subas. Se autorizo por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) incrementos escalonados que pueden ser de hasta 9,8% en el mes de febrero y del 7,8% en el mes de abril. De acuerdo con la Resolución 2393/2022 publicada en el Boletín Oficial, «las Licenciatarias de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) podrán aplicar a partir del 1 de febrero de 2023, un incremento en el valor de los precios minoristas de cualquiera de sus planes en la modalidad pospaga y/o mixta, en un porcentaje de hasta un 9,80%, tomando como referencia sus precios vigentes al 31 de enero de 2023».

La inflación que se marco para el mes de enero fue del 5%. Donde lo que más incremento fueron los alimentos que marcaron el 5,5% de inflación. Según un estudio privado de la consultora EcoGo en el país subió en promedio del 9,5% las frutas, un 9% las verduras, 71% las comidas para llevar, un 7%, los lácteos y huevos, un 6,2% las bebidas y un 4,7% los aceites.

Un dato que preocupa es el incremento de la carne ya que en el mes de febrero la suba fue del 20% en enero y se espera otro aumento del 15%. El pan en la provincia de Salta se estima según la Cámara de Panaderos de Salta un aumento a mediados del mes de febrero, pero todavía debe ser analizado el monto.

Podemos ver como los incrementos de precios de productos y servicios básicos para la supervivencia de una familia incremento de manera desmedida en este inicio de año. Los salarios de los salteños no tuvieron grandes incrementos que se igualan a la inflación de por lo que muchos deberán dejar de consumir ciertos bienes y servicios. La crisis cada día afecta a más salteños que no pueden afrontar los costos de la canasta básica y afecta principalmente a las clases bajas y medias, donde los salarios no se asemejan a los costos de vida.