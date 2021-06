Se trata de al menos 30 alumnos del Instituto de Formación Docente 6.006 que no pueden obtener su título por distintos obstáculos en la cátedra de Prácticas.

Estudiantes del profesorado de Educación Especial N° 6.006, ubicado en 20 de febrero 131, se manifestaron esta mañana en la sede del instituto por lo que consideran serias irregularidades en el proceso de aprobación de materias. Además, denunciaron que los trabajadores de la institución son sometidos a malos tratos y hostigamientos por parte de las autoridades.

«En 2019 sufrí un problema con las encargadas de la cátedra de prácticas, me dijeron que yo nunca más me iba a recibir», relata Viviana Morales una de las denunciantes. Yo no entendía porqué. Fui a la rectora, fui al ministerio y ellos nos dieron la respuesta: directamente se reciben por acomodo», añade la joven.

Aunque no se lo plantean de manera directa, los estudiantes manifiestan que los egresos en la institución no se dan por mérito, sino por contactos o «acomodo». Según morales, «no te dicen cuál es el problema: te dicen solamente ‘yo creo que vos no servís para esto'».

La cátedra en la que se dan la mayoría de las irregularidades es la de «Prácticas», donde hay alumnos que no logran aprobar desde 2012. «Las profesoras son: Yanina García, Clelia Díaz y Miriam Ortega. No soy un caso aislado, a la mayoría que le pasa esto abandona. Desde el ministerio le prometieron solucionar el tema, pero finalmente quedó en la nada», se lamentó Morales.