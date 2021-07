El concejal Juan Pablo Dávalos criticó el retraso de los jueces.

“Si la Justicia actuara en tiempo y forma, este tipo no se hubiera llevado 50 millones”, dijo.

Las palabras pertenecen al concejal de San Lorenzo Juan Pablo Dávalos y con “tipo” se refiere al intendente Kila Gonza, al que se le sumó una causa más a las varias que ya tiene en la Justicia. Ahora fue imputado por un desfalco de más de 6 millones de pesos.

El concejal Juan Pablo Dávalos fue quien realizó la denuncia. El hecho denunciado ocurrió en 2019, cuando se detectaron órdenes de pago por más de 6 millones y medio de pesos que fueron retirados en efectivos desde la Municipalidad por orden del entonces intendente. Sin embargo, no hubo una certificación del trabajo que supuestamente se pagó ni se realizó un proceso de licitación. Además, en todas las órdenes de pago coincidía el nombre de la persona, pero no la firma.

Dávalos sostuvo que se desconoce lo sucedido con ese dinero ya que se retiró en efectivo a pesar de que en ese momento solo se permitía realizar esas órdenes de pago por un máximo de 200 mil pesos. Recordó, también, que Gonza fue denunciado por “usar la municipalidad como una financiera”. “Lo fundamental acá es la justicia. Si la Justicia actúa en tiempo y forma, este tipo no se hubieran llevado 50 millones, se hubieran llevado 10y hoy estarían presos”, denunció.

“Lamentablemente, como la justicia por ahí tiene sus tiempos, tenemos que esperar que capaz que los sancionen. Pero no sé si el municipio va a recuperar el total del dinero que se fue”, remarcó el concejal. Dávalos agregó que el hermano del ex jefe de comunal es actualmente candidato a concejal. “Por un lado, la gente y el pueblo de San Lorenzo reaccionó y le dio el dictamen ante que la justicia y lo sacó de la municipalidad, pero por otro lado la justicia no está haciendo que los Gonza devuelvan la plata”, expresó.

El concejal manifestó que muchos políticos se quejan de la mala fama o de que les digan “chorros”, pero cuando las causas son llevadas a la justicia no hay una reacción. “Lo incluyo hasta al mismo gobernador y a todos los que puedan llegar a tener injerencia con el Colegio de la Magistratura y todo lo demás, todo los que pueden llegar a tener injerencia en lo que es la justicia, si les dicen en la calle lo que se le ocurre a la gente que no se ofendan porque tienen vinculación con la justicia y la justicia no reacciona”, dijo.