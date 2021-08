«En todos los municipios del sur de la provincia estamos trabajando, ese es nuestro valor agregado»

Los precandidatos a Diputados nacionales, Emiliano Estrada y Pamela Calletti, continúan recorriendo la provincia, con el objetivo de escuchar las inquietudes de los salteños en cada uno de los departamentos.

Con un cálido recibimiento en cada uno de los municipios, Estrada y Calletti, los recorrieron y escucharon a los vecinos, junto a los intendentes de Metán, José María Issa; Río Piedras, Gustavo Dantur; El jardín, Omar López; La Candelaria, Julio Romano; El Tala, Daniel Ponce; JV González, Juan Domingo Aguirre; General Pizarro, Francisco Pérez; Rosario de la Frontera Gustavo Solis; y El Galpón, Federico Sacca.

“Uds saben que no venimos porque en 15 días hay elecciones; aunque me tocó perder una elección hace dos años, no dejé de reunirme con los intendentes y trabajar para que se escuche su voz en el Ministerio del Interior de la Nación; o antes como Ministro de Economía, mis encuentros con los dirigentes fueron permanentes y siempre con el objetivo de encontrar soluciones a los problemas que me acercaban. Siempre desde el diálogo y siempre tendiendo puentes”, recordó Estrada.

“De ahí venimos y hoy el presente nos encuentra gestionando obras que son una realidad en todo el sur de la provincia, a partir de la mirada federal del gobierno nacional, con la articulación del gobierno de Gustavo Sáenz y por la gestión y dedicación que tiene cada uno de los intendentes de esta provincia”, señaló el joven dirigente y repasó las obras en ejecución en los municipios del sur provincial. “Hoy estamos llevando un tendido eléctrico a los vecinos de El Tala para que puedan abastecerse de energía desde Salta, sin depender de Tucumán. Se invirtieron 60 millones de pesos en infraestructura en el parque Industrial de Rosario de la Frontera; se está haciendo la pavimentación de la ruta en el acceso a La Candelaria. El gobernador ya está trabajando con el ministro del Interior para la pavimentación de la Ruta 5 y la ruta 16 que ya está licitada. En Metán, se está trabajando en el pórtico de acceso a Yatasto, con el Plan Argentina Hace, que también incluye la pavimentación y platabandas; mientras que en El Galpón con este plan se ejecutan las peatonales”, informó.

“A lo largo y a lo ancho de todos los municipios del sur de la provincia, estamos trabajando, no estamos prometiendo. Ese es el valor agregado que tenemos a la hora de salir a recorrer el interior de la provincia. Contarle a los vecinos y a las vecinas de dónde venimos y a dónde estamos”, señaló Emiliano Estrada y agregó: “Todas las obras que estamos trabajando tienen un punto en común. Desde El Tala hasta Salvador Mazza, todas las obras que encaramos y todas las propuestas que tenemos para seguir trabajando tienen que ver con la producción, con la infraestructura que nos permita tener desarrollo económico en cada una de las ciudades de Salta. El sur de la provincia tiene todas las cualidades, todas las características pero le sigue faltando inversión. El departamento de Anta tiene una producción ganadera increíble que le da de comer a casi todos los salteños pero sigue habiendo ganado que se va de Salta porque seguimos sin frigoríficos, sigue habiendo falta de oportunidades por falta de inversiones; porque durante muchos años no tuvimos la posibilidad de expresarnos en una mirada del gobierno nacional que entienda que el interior del país es el motor de la Argentina. En cada una de las ciudades de Argentina tiene que haber desarrollo económico para que cada chico que nace en Metán pueda crecer, formarse, estudiar y trabajar acá y que no tenga que irse a Salta capital, o a otra provincia. Esa es la realidad que queremos cambiar, la tenemos muy clara y sabemos hacia dónde va ese eje de trabajo”.



Sobre el final de su discurso, Estrada se refirió al trabajo mancomunado con intendentes y con el gobernador Gustavo Sáenz. “Los intendentes son los actores claves de cada una de las ciudades de Salta y junto al gobernador deben tener la mayor cantidad de herramientas que le permitan reconvertir a la provincia en una Salta productiva. Esa es la realidad que venimos trabajando y es sobre la que queremos seguir construyendo hacia delante. Pedimos la oportunidad de poder seguir haciendo lo que estamos haciendo”.

Además, de reunirse con dirigentes políticos de cada uno de los municipios visitados, los precandidatos recorrieron una cooperativa apícola y el emprendimiento de alfajores artesanales “El Crestón”.