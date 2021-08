Sabrina caminaba con un grupo de hinchas a ver un partido, pero no pudo llegar al estadio. En Belgrano y 25 de Mayo, un disparo acabó con su vida. Aldana Leyseca fue condenada a 8 años de prisión efectiva al haber sido encontrada autora del asesinato. La lucha incesante de su madre Roxana primero, para que la causa no prescribiera, luego para que se cambiara la caratula y también para que cese la protección política y cumpla la condena no tiene fin. En esta carta que transcribimos textualmente, sus palabras frente a otro acto de injusticia:

“Quizás a 13 años del crimen cuya víctima fue mi única hija de 17 AÑOS el 14/03/08, todos pensarán que lo que he penado por irregularidades e injusticia habrá quedado atrás cuando por fin en setiembre de 2015 se condenó a su asesina Aldana Alejandra Leiseca a sólo 8 años de prisión supuestamente efectiva. Pero esa prisión llegó recién en mayo de 2016 por acción y escándalo mediante de mi parte y del entonces Juez Abel Cornejo. Ingresó a la cárcel. .. pero al poco tiempo e irregularmente, ya se le otorgaban permisos de salida para hacer deporte ( no correspondía porque debía tener la tercera parte de la condena cumplida). Escándalo. Asimismo ya se le otorgaban permisos de asistencia a eventos familiares desde entonces. En 2020, fui notificada por el Juez Quinteros que se le otorgaba el BENEFICIO DE SALIDAS TRANSITORIAS PARA ESTRECHAR VÍNCULOS FAMILIA 1 domingo al mes y además, el BENEFICIO DE SEMILIBERTAD PARA desempeñarse como Asesora en el Concejo Deliberante con remuneración y horario de mañana a tarde a pedido expreso del Presidente DARIO MADILE, pedido y otorgamiento que casi ocurre de no ser por mi denuncia pública y que se extendió gracias a la prensa impidiendo tal designación. ESCÁNDALO. Más tarde obtuvo igualmente este beneficio, ahora para trabajar en una Empresa de transporte.

Este año en julio de 2021, se me notificó de los trámites iniciados por Leiseca para SEMILIBERTAD Y PARA LIBERTAD CONDICIONAL. Y se me otorgó la oportunidad de manifestarme al respecto. Obvio que manifesté al Juez QUINTEROS mi oposición con fundamentos, ya que le dejé claro que no me opongo a los derechos de los condenados, sino que cuestiono los criterios con que se otorgan, ya que debieran ser estrictos y ajustados los requisitos básicamente de excelente conducta… y que dudo…. con fundamento… que sea el caso. Exigí un estricto estudio de aptitud psicológica. Hoy fines de agosto, fui notificada del otorgamiento de semilibertad para que LEISECA ASISTA A DESEMPEÑAR TAREAS DE NIÑERA A CASA DE UN FAMILIAR!!!!! En serio???

Digo… cuál es el mensaje ???? Es avivar a los penados (todos)que se consigan un curro de entre la familia para que sea considerado «Salida laboral»? Se los conceden a todos en estas condiciones?

No estoy conforme con este criterio SR. JUEZ QUINTEROS. Y me manifiesto en mi red social porque no tengo otro recurso.

Así están las cosas. Y mi indignación no termina. Los otorgamientos me parecen más privilegios en condiciones algo forzadas.

Me gustaría ver la planilla prontuarial de LEISECA desde 2015 a la actualidad. Quiero ver una conducta impecable… me lo podría confirmar? Si es ejemplar su conducta… Entonces pediré disculpas”.