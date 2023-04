El candidato de Salta Avanza Con Vos, Lucio Paz Posse, denunció en la justicia electoral a Emiliano Estrada por la millonaria campaña publicitaria realizada en un partido de la selección nacional. El líder de Avancemos había asegurado que “le salió gratis”, aunque no detalló quien estuvo atrás de semejante gauchada.

Los 30 mil espectadores que asistieron al amistoso internacional entre Argentina y Curazao en el estadio único Madre de ciudades, no sólo presenciaron las destrezas futbolísticas del mejor jugador del mundo y la apabullante victoria de la selección consagrada en Qatar. Los carteles publicitarios que rodean el campo de juego exhibieron a lo largo de todo el encuentro el nombre del candidato a gobernador de Avancemos, Emiliano Estrada, a pesar de que la ley no habilita aún la actividad proselitista.

Los exorbitantes costos de publicitar en el encuentro internacional fueron costeados, según el candidato, por un amigo cuya identidad no reveló, aunque no fueron pocos los que trajeron a colación su encuentro reciente con el expresidente boliviano Evo Morales o sus innegables vínculos con los altos mandos del Banco Macro.

La explicación no terminó de convencer al candidato de Salta Avanza con Vos, Lucio Paz Posse, quien luego de polemizar en un debate radial con Estrada, encaró hacia ciudad judicial con denuncia en mano. En una charla con Cuarto Poder, detalló los motivos y fundamentos de la misma.

“Me motivó a hacer la denuncia ver que un candidato utilizó el partido de la selección campeona del mundo, que tiene llegada no sólo a la provincia de Salta sino a todo el país, para promocionar su persona en un momento que la ley electoral no lo habilita. No corresponde”, refirió Paz Posse.

“Tuve la posibilidad de preguntarle cómo hizo para pagar esa publicidad que es sumamente costosa y que se estuvo pasando durante todo el partido y él dijo que se lo había pagado un amigo. Le pregunté quién era ese amigo y me dijo que no lo podía decir. A mí me deja muchísimo en que pensar. Creo que hoy en la provincia la gente quiere saber de propuestas, pero lamentablemente para llegar con tus propuestas primero te tienen que conocer y lo que está haciendo con estas prácticas ilegítimas es llegar a que la gente lo conozca. Yo creo que deberíamos tener igualdad de condiciones como manda la ley”, opinó.

Padrinos de dudosa procedencia

En la denuncia presentada por el ex titular de Aguas del Norte se acusa a Estrada de violar lo prescripto por el artículo 40 de la Ley 7697. La misma deja en claro que la campaña electoral deberá iniciarse treinta (30) días antes de la fecha de las elecciones primarias. La publicidad electoral, televisiva, radial, en Internet y en medios gráficos, se realizará para las elecciones primarias quince (15) días antes de la fecha de los comicios y para las generales veinte (20) días antes del acto electoral. En ambos casos, finalizarán cuarenta y ocho (48) horas antes del inicio del acto eleccionario.

De igual manera el Código Nacional Electoral establece que la publicidad alusiva a los partidos políticos y a sus acciones, queda prohibida 35 días previos a la fecha fijada para el comicio. También ordena que la autoridad electoral debe disponer el cese automático del aviso cursado cuando éste estuviese fuera de los tiempos y atribuciones regulados por la ley.

“Se está pidiendo que se le apliquen las sanciones correspondientes por hacer proselitismo en un momento que no está autorizado y que blanquee el origen de los fondos. Si es un amigo tendrá que decir que amigo porque la sociedad salteña quiere saber. Hoy se tienen que justificar de donde salen los recursos, tener un apoderado financiero en tu frente o en tu lista. Si se está candidateando a gobernador, que es la categoría más importante, debe blanquear cómo se financia su campaña”, explicó Paz Posse.

La presentación realizada ante el Tribunal Electoral hace énfasis en que no son pocas las versiones que se tejen sobre las fuentes espurias que financian las campañas electorales, por lo que se hace notar que la normativa nacional prohíbe a los partidos políticos –y a sus candidatos- aceptar o recibir, directa o indirectamente, contribuciones anónimas, de entidades descentralizadas nacionales o provinciales, de empresas concesionarias o contratistas de servicios o personas que exploten juegos de azar, entre otras.

En ese contexto, se solicitó al Tribunal que investigue celosamente los hechos “a los efectos de evitar la proliferación de sospechas, y en resguardo de la transparencia de la campaña del candidato que genera elucubraciones sobre aportes propios o transferidos”.

“Tenemos que lograr que cada candidato lleve sus propuestas y no saque ventaja por tener recursos económicos o padrinos de dudosa procedencia. Esos padrinos después vendrán por nuestro litio, nuestro oro y nuestro cobre porque nada es gratis. Con estas acciones, estos candidatos inescrupulosos están hipotecando el futuro de Salta”, opinó el candidato de Salta Avanza con Vos.

Guerra de aparatos

En relación al armado electoral del frente en el interior, Paz Posse lamentó que desde el espacio que conducen Emiliano Estrada y Carlos Zapata, se haya intentado bajar a candidatos ofreciéndoles dinero.

“Nosotros, en un espacio nuevo y joven, buscamos personas que tengan aptitudes y capacidad. Lo que pasó en estos últimos días es lamentable. Desde el espacio Avancemos pusieron plata para que se bajen de las candidaturas. Esto es tristísimo porque son las prácticas políticas que se deben erradicar de nuestra provincia porque corrompen a la sociedad. Una persona que tiene escasos recursos y le ofrecen dinero, muchas veces termina agarrando, no porque quiera, sino porque viene un corrupto a corromperlo. Eso también lo voy a denunciar”, aclaró.

El ex presidente de Aguas del Norte también se refirió a la gestión de Estrada en el ministerio de Economía durante el último mandato de Juan Manuel Urtubey. “Creo que hay que bajar los impuestos en materia de agregado de valor. Justamente en la gestión de él (por Estrada) se gravó la industria en Salta, que no estaba gravada. Le puso un 2% de ingresos brutos. Esto genera que cuando viene una empresa a invertir en Salta, mira primero las provincias vecinas.

Por otro lado, hay que buscar un equilibrio fiscal. Hay que hacer un recorte del gasto público, pero sin que la variable de ajuste sean los trabajadores. Se deben dejar de contratar obras que se pueden hacer con la capacidad operativa de los municipios o de los organismos de estado como vialidad provincial”, consideró.

“En materia de Salud, tenemos que trabajar en la rehabilitación de las personas que han caído en el flagelo de las adicciones. En los últimos 20 años, el problema se va intensificando en distintos sectores sociales de la provincia y hoy no hay ni un centro de rehabilitación para las personas que han caído en ese flagelo. Eso debe ser una prioridad”, agregó.

Tabaco y desdoblamiento cambiario

El candidato de Salta Avanza Con Vos, que también es empresario tabacalero, se refirió también a los reclamos del sector en el marco del desdoblamiento cambiario que afecta la competitividad de los productores.

“El problema del tabaco es el desdoblamiento cambiario. Se exporta el 90% del tabaco que se produce en Argentina a valor del dólar oficial y todos los costos subieron a valor de dólar blue. No hay competitividad en el sector. Se generan 350 millones de dólares de exportación anuales. Esos dólares ingresan al BCRA y desde allí liquidan a las cooperativas de Salta a un valor de 173 pesos por dólar. Eso deja condicionadas a las cooperativas que no pueden fijar un precio acorde a la inflación. En el interanual, los costos del tabaco entre el año pasado y este subieron un 165%”, detalló.

En los últimos meses desde el sector se solicitó al gobierno nacional un dólar especial para las economías regionales, pero hasta el momento no hubo una respuesta: “Se hicieron reuniones de precios y se planteó la necesidad de un dólar diferencial para las economías regionales, específicamente para el tabaco, y a partir de nuestro planteo surgió el dólar soja. Lo real es que no hubo una respuesta concreta del Estado Nacional en este sentido. Necesitamos tener una mayor competitividad porque es un sector que emplea muchísimos trabajadores”. concluyó Paz Posse.