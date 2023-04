Mathieu Martin, Gastón Sanz, María Cash, Norma Márquez, y más 30 personas continúan desaparecidas en democracia en la provincia.

Lucio Spikhx

Según el registro de Personas Extraviadas de la Policía de Salta una treintena de personas se encuentran desaparecidas en la provincia. Dicho registro establece en su lista a personas desaparecidas desde 1998 con la búsqueda de Gomez Ruben Heraldo desaparecido el 1 de enero de ese año, a continuación, aparece la joven diseñadora oriunda de Buenos Aires, María Cash. La joven tenía 29 años cuando el 8 de julio de 2011 desapareció en Salta, durante un viaje por el norte. Era diseñadora de moda y vivía en el barrio porteño de Barracas. Su papá murió en un accidente mientras recorría el país para encontrarla.

Mathieu Martin

Esta semana se conoció que la madre y el padre del turista francés desaparecido en los cerros de Iruya en 2018 llegaron a Jujuy donde aseguran que vieron a Mathieu. En noviembre de 2020 se condenó a Juan Cuevas a 13 años de prisión por el delito de homicidio en contra del turista francés, cuyo cuerpo nunca apareció.

Si bien en noviembre del 2020 los jueces de la Sala VI del Tribunal del Juicio de Salta condenaron a Cuevas (39) a la pena 13 años de prisión efectiva por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio simple en perjuicio de Martin, para los padres de la víctima, el hombre aún está con vida.

Los padres afirmaron que dos meses después del supuesto asesinato, Martin tomó contacto con un señor que lo levantó mientras estaba haciendo dedo en la ciudad paraguaya de Paraguarí y lo llevó hasta una plaza de Asunción.

Norma Márquez

Norma y su mamá se levantaban y amasaban el pan que salían a vender casa por casa en Misión Chaqueña, un pueblo de 1400 habitantes, la mayoría de ellos de la comunidad wichi, como ellas dos.

Norma desapareció el 24 de junio de 2022. “Se fue unos días a la casa de un familiar y no volvimos a verla. Ella solía ausentarse, pero esta vez no volvimos a verla nunca más”, reconstruye su tío, Mariano Centeno, artesano y referente wichi de la comunidad, ubicada a 300 kilómetros de Salta capital.

Mariano vive a 300 metros de la casa de su hermana, que está separada y sostiene un hogar con siete hijos. “La situación que viven es crítica. A veces mi hermana no cena para que sus hijos puedan comer algo”, dice y cuenta que la casa en la que viven es de barro y está muy deteriorada. “Norma iba a la escuela. Pero empezó a tener consumos problemáticos, como muchos adolescentes de la zona que no encuentran un buen sostén familiar y no tienen un horizonte”, describe. Fue el propio Mariano el que recorrió, casa por casa, el pueblo, el que visitó otros parajes, el que siguió la investigación policial y el que se reunió con la fiscal del caso. Así se enteró del dato que aportó un vecino: que la habían visto con un hombre mucho mayor que ella. “Lo investigaron, pero no encontraron nada. Si está con alguien, está contra su voluntad”, afirma y recuerda que el sueño de Norma era “tener un empleo estable, de enfermera, por ejemplo”.

Tras la denuncia, se activó el protocolo de búsqueda de personas y la fiscala dio intervención al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU). Ello implica que la búsqueda es nacional e internacional.

Norma mide 1.50, tiene tez morena, cabello largo color negro y es delgada. Si alguien la ve o tiene un dato que pueda dar con el paradero de Norma, debe comunicarse al 911 o a la Comisaría más cercana.

Gastón Sanz

La familia de Gastón Sanz (32) reclamó por un año sin su hijo, quien desapareció el 20 de febrero del 2022, cuando salió a caminar por el río Castellanos.

Según lo que recuerda su madre de ese día, el joven, que estaba muy cerca de recibirse de abogado, le pidió dar un paseo por esa zona, púes quería despejarse un poco.

Desde ese día, sin embargo, no se supo más nada de Gastón, quien sufría trastorno de bipolaridad y estaba sometido a un tratamiento con medicación que, en su caso, era necesaria para que garantizar su ubicación en tiempo y lugar. Por lo que uno de los aspectos principales del caso se basa, casualmente, en que el propio joven no responda a su nombre.

“No tengo ninguna pista”, expresó Andrés Sanz, padre de Gastón, el joven de 32 años que desapareció el 20 de febrero en la zona de Lesser.

Solicitan a la comunidad en general reportar al Sistema de Emergencias 911 o en alguna dependencia policial cualquier información fehaciente que contribuya a su localización.

Sigue vigente el ofrecimiento del Gobierno Provincial de una recompensa de 2 millones de pesos para quien brinde información certera sobre su paradero.