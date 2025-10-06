La distribuidora de energía eléctrica de Salta alertó a los usuarios por intentos de estafa que circulan a través de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y llamados telefónicos. Recordaron cuáles son los canales oficiales y qué datos no deben compartirse.

La empresa EDESA S.A. emitió un comunicado para advertir a los usuarios sobre nuevas modalidades de fraude que se realizan en su nombre mediante mensajes falsos, llamadas y correos electrónicos. Los estafadores se hacen pasar por gestores comerciales y buscan obtener información personal o realizar cobros indebidos.

Desde la compañía informaron que EDESA no realiza llamados telefónicos solicitando números de contacto personal, ni ofrece reprogramaciones de cortes programados, descuentos promocionales para jubilados o pagos a nombre de terceros.

“Recomendamos a los usuarios no compartir datos personales, claves, números de tarjetas ni códigos recibidos por mensaje. Ante cualquier duda, deben comunicarse exclusivamente por los canales oficiales”, indicaron desde la empresa.



Canales oficiales de EDESA

El único WhatsApp habilitado para gestiones es 3875 49-2222, que puede identificarse por la tilde verde junto al nombre “EDESA”. Además, la compañía recordó que solo solicita el Número de Identificación del Suministro (NIS) a través de sus canales autorizados.



La empresa remarcó que no ofrece descuentos sobre períodos ya facturados, y que las únicas vías válidas para gestionar subsidios, planes de pago o reclamos comerciales son las siguientes:



📞 Call Center: 0800-777-EDESA (33372)

💬

WhatsApp oficial: 387 5492222



📱 App: Mi EDESA



📧 Correo: tramitescomerciales@edesa.com.ar



🌐 Oficina Virtual: oficinavirtual.edesa.com.ar/ingreso



💻 Sitio web: edesa.com.ar



🔗 Redes sociales oficiales:



Facebook: facebook.com/edesasalta



Instagram: instagram.com/edesasalta



X (ex Twitter): x.com/edesasalta



LinkedIn: EDESA – Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta



Asimismo, EDESA recordó que, por normativa, los operarios no están autorizados a ingresar a los domicilios particulares.

“Juntos nos cuidamos de las estafas”, concluye el comunicado de la empresa, que insistió en verificar siempre la autenticidad de los mensajes antes de responder o realizar cualquier tipo de pago.