Sabrina Sansone afirma que duerme tranquila pese a las críticas. La bailarina, que saltó desde el show de Tinelli, a la secretaria de Cultura, ahora dice que tal experiencia en la TV basura, “la blindó” para gestionar la cultura salteña. Ella duerme tranquila, mientras se despierta el equipo Urtubey, de la mano del joven Marcos. El pibe vuela mientras el padre -agazapado en boxes- espera su momento, para volver al ruedo. Al fin, los hermanos Ruiz pagaron el millonario canon de Salta Forestal. Buenos datos y mala semana para la toldería del ADN fraudulento. Rodolfo Bayer

La Secretaria de Cultura de la provincia, Sabrina Sansone, resiste ante una realidad indiscutible: es la peor funcionaria de la actual administración. Esta visión es unánimamente compartida y revelada, por el arco prensa local casi sin distinción. Los medios salteños, incluso los mas oficialistas no pueden evitar mostrar algo que es inocultable, hasta para los más miopes. La secretaria, dependiente del ministerio de Educación se torna más indefendible cada vez que habla, porque así como los ojos son el espejo del alma, las palabras son el espejo del pensamiento. Y paso de todo por esas palabras, durante estos ocho meses de no gestión.

Desde el ninguneo a actores y actrices, hasta la falta de respeto a policías en el control de pandemia en Cafayate. El incalculable acervo cultural de Salta sigue corriendo riesgo en manos de la coach, pero ella se sostiene en el cargo, aunque nadie comprende muy bien por qué. Esta semana la misma Sansone intentó explicar los motivos por los cuales persiste en un cargo que jamás debió aceptar: “El Bailando me blindó de las críticas, duermo tranquila”. Con esta frase, la Secretaria de Cultura equiparó la gestión pública de la cultura salteña con el porno familiar que vende la televisión porteña.

Lo dijo la secretaria de “Cultura” de la Provincia, Sabrina Sansone, por Profesional FM, a raíz de la cantidad de críticas que recibe de su gestión. Si hay algo que resaltó de su paso por el popular programa de Marcelo Tinelli, es que fue centro de innumerables críticas y afirmó estar muy tranquila con su conciencia, porque sabe cuáles son las prioridades y facultades de su trabajo, y de ello se ocupa. Pese a que sea de lo más inculto el programa, que a decir verdad, solo se sostiene a escándalos forzados y mujeres con pocas prendas.

Sostuvo la funcionaria, que las críticas muchas veces se dan porque se desconocen las facultades del organismo, muchas de las cuales no dependen de ella “sino de los Ministerios de Cultura y de Economía (FMProfesional)”. Sin embargo, trabaja en conjunto para atender a todos los reclamos. Celebró que la gente se exprese, “es mejor decir y no tragar toda la bronca, yo ya estoy curada de las críticas y sigo trabajando tranquila”, aunque no aclaró en qué estaría trabajando. Una escena patética. Una mas para la coach con sueldo y firma de Secretaria de Estado.

Pole position

Lejos de la decadencia mostrada por la secretaria insostenible, el heredero de Juan Urtubey, Marcos, parece arrancar con el pie derecho a fondo su carrera política, lo que en sí mismo lo ubica en la posición de privilegio en la competencia electoral directa para el año próximo. Una pole position en las listas de un incierto 2021. No hay prueba más clara de esto que el impacto virtual del artículo “El fin de la inocencia” que este medio publicó la semana pasada. La nota apenas hacía referencia al lanzamiento del changuito U, sin ánimos de mayor trascendencia para una nota inicial y no una nota de fondo, pero luego de publicado el artículo, su movimiento causó interés entre los técnicos que operan Cuarto Poder en las redes y en la web.

En un solo día la cantidad de visualizaciones (solo en Facebook) trepaba hasta las 16.000 personas, mientras que en promedio, nuestras notas oscilan las 5.000 vistas iniciales (sin pago mediante). Para el martes, la cifra de “MarqUitos”, ascendió a 25.000 lecturas y sigue contando movimientos al cierre de la presente, solo en esta red social, que además de popular posee contadores con información pública ajena a este medio. En el resto de la web el tráfico es similar, y hace encender la curiosidad de quienes siguen este impacto en la red de redes. Entre los otros competidores, esta realidad al parecer pone nervioso a mas de uno. El mas impactado sería el aceitado equipo del diputado nacional Lucas Godoy (a) “Luquita”, donde se aprestaban a correr la carrera municipal en soledad, mientras que ahora, asoma este nobel contrincante, quien además de ser mas joven y mas lindo, representa ideológicamente a un sector con mayor llegada a la juventud votante.

Por lo menos mayor llegada que el kirchnerismo residual y el oficialismo constante, que representa el menor de la tribu Godoy. Un grupo étnico digno de National Geographic, culturalmente nómade en el territorio de las lealtades y cazador/recolector de presupuestos abultados, como primitiva forma de vida, que se encuentra en vías de extinción. Amén.

Ruttini malbec

El titular del Ingenio San Isidro, Diego Ruiz, esta semana reveló un hecho impositivo que hinchó el pecho a la redacción de todo el Semanario, porque se supo en una radio local que tras la publicación de Cuarto Poder, la firma que conduce con sus hermanos en Salta Forestal, finalmente pagó a la provincia la dorada cifra de 92.000.000 de pesos, que la empresa Anta del Plata SA (unión de AGSOF de Miguel Medina y Paramerica de los Ruiz) debía abonar en concepto de canon por la explotación de 20 mil hectáreas ganaderas en la finca anteña, propiedad del Estado salteño.

En efecto el ejecutivo brindó una entrevista radial el miércoles pasado, donde aseguró que “la semana pasada” se abonaron los 92 millones que debían pagar por el millonario lucro de las tierras públicas que la anterior gestión les entregó a los hermanos empresarios. Diego –el mayor de los Ruiz-, aclaró que pagaron “porque había rumores que no se pagaba”. En efecto era así, por costosa extensión estatal concesionada, luego que la flia. Olmedo se mostró esquiva a pagar los miseros morlacos obligados por tanto regalo. Por esas mismas tierras que el amarillismo agropecuario no quiso abonar, fue el pago de los Ruiz. Pero el rumor en realidad fue información periodística, como siempre de anticipación. El artículo de este medio fue publicado en su edición de papel el día 22, mientras que el 23 lo publicamos en internet. En la semana comprendida entre el 24 y el 28 de agosto, la firma agropecuaria pagó el canon. Millones que el Estado salteño podrá invertir para afrontar las múltiples obligaciones que demanda la pandemia de Covid19.

¿Cómo no estar orgullosos del rol social que puede cumplir el periodismo comprometido? A modo de autosatisfacción, los laburantes de este semanario rosado bromean en la cocina de la información y rematan: Gracias, de nada…. ¡Inviten un buen vino!

ADN originario

La semana también fue difícil para el diputado provincial que afronta un juicio por paternidad y una adulteración del ADN ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El expresidente de la Cámara Baja local guardó un prudente silencio esta semana, tras los dos artículos que este medio publicó sobre su escandalosa situación. Sin embargo, no todos hicieron lo mismo. A raíz de la letal información revelada por Cuarto Poder sobre el caso contra M.S.G. una fuente parlamentaria aportó dos datos de vital importancia a la hora de entender cómo se habría elucubrado la maniobra para que la muestra de ADN presentada por la parte demanda no coincidiera con la niña no reconocida por el legislador, otrora poderoso presidente de la CAP justicialista.

Según esta especie, dos datos debieran ser investigados por responsables de evaluar el caso en la CIDH. Uno, conduce al estudio genético cuya autenticidad es puesta en duda, ya que la encargada de tomar la polémica muestra al diputado, habría tenido por esos días un nexo laboral directo con el acusado. El segundo, es mucho más delicado, y pone al borde del jury a la jueza de Familia de primera nominación que tramitó el expediente N° 174141/07, aunque también pondría en riesgo su libertad ambulatoria, mientras termina de destruir cualquier tipo de credibilidad que la justicia salteña pudiera haber tenido. Esta fuente puso el foco en que la jueza en cuestión fue Inés Villa Nougués, hermana del diputado Oscar Villa Nougués, quien fue ministro de Salud entre 2013 y 2017, por pedido de mismo diputado enjuiciado por su hermana, y cuya muestra de ADN es puesta en duda internacionalmente. El ministerio que ocupó Villa Nougués fue la cuota de poder que el diputado demandado tenía en el gobierno de Juan Urtubey.

Es evidente entonces, cual sería el contacto estrecho entre el legislador acusado de no reconocer a su hija y la jueza benévola. Hace siete días este medio publicaba en su primer artículo así: “la jueza de familia habría permitido el ingreso de MSG luego de que se había clausurado el período probatorio, y autorizó extemporáneamente la realización de una prueba biológica que dejó más dudas que certezas. La acumulación de verdades formales puede erigir a la mentira en forma de sentencia, o provocar incertidumbre tal que justifica nuevas pericias. La demandante ha puesto en crisis la toma y manipulación de la muestra, realizada en el marco del juicio, y por ende, atribuye maniobras fraudulentas para evitar el reconocimiento de la paternidad del todavía legislador”. La fuente aportante de estos datos pregunta con media sonrisa, si ahora la historia del ADN adulterado cierra. Habrá que esperar a la CIDH y la posibilidad de tomar una segunda muestra, hasta hoy negada por el diputado.