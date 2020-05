La luz de guiño en intermitente, al pasar a buscar por el lado diestro a los votantes del macrismo, es una movida que ya generó en el albertismo flor de lío en quienes ya venían a bordo de este vehículo. Por acá, es realmente poco lo que se vio, exceptuando la incorporación del otrora asesor del propio Mauricio Macri -durante su gobierno citadino- el abogado Javier David, ingresado a YPF junto una ristra de dirigentes de la fuerza derechista que fue a dar en diversas oficinas a instancias del elenco nacional.

Como que el dirigente salteño del Frente de Todos tiene un poco más de gimnasia para la digestión de batracios, una reminiscencia algo más alejada de los cuartos traseros de las ranas. A nivel nacional, las últimas reuniones del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, al recibir este lunes por la tarde a Marcelo Tinelli y a Adrián Suar, dos figuras del Canal 13 y del Grupo Magnetto-Noble, cayeron como vidrio molido al paladar centroizquierdista.

La incorporación de macristas al gabinete nacional, el mutismo albertista sobre el foco infeccioso en que la gestión Larreta convirtió a la Ciudad Autónoma y los millonarios subsidios a los empresarios con pedigree en Panamá u otras cuevas diseminadas por el mundo, al igual que la propensión en Diputados a tolerar sin chistar el timón compartido con el macrismo (como si efectivamente fuese un socio más del FdT) no contribuyeron a morigerar este malestar.

Este lunes, el periodista Pablo Duggan consideró “lamentable que el presidente de la comisión de libertad de expresión de la Cámara de Diputados, Waldo Wolf, invente que un programa de TV presentó un informe de inteligencia”. El colega de Radio 10 se preguntó en referencia al ex arquero de Atlanta y hoy diputado por el macrismo: ¿”Qué hace en ese puesto? Está ahí para amedrentar al periodismo”?

El enrarecimiento del clima en la política nacional lleva a proyecciones un tanto más pesimistas –o realistas-, más cerca del ex mandatario uruguayo José Mujica, en cuanto al mundo que sobrevendrá después de la pandemia. Sólo a modo de ejemplo, el próximo jueves el diputado porteño por el Frente de Izquierda, Gabriel Solano, disertará en un ciclo denominado ¿Qué puede aprender el liberalismo de la izquierda?, invitado por una fuerza política poco conocida y que vale la pena tener en cuenta.

Se trata del partido Impulsar, con domicilio en República Dominicana y mucho aroma a embajada estadounidense, quien deschava vínculos con Mejorar, otro que tampoco disipa el halo anterior, ya que tiene como dirigentes al viajero subvencionado por los beneméritos fondos buitres Yamil Santoro, Darío Lopérfido de Mitre y el practicante de tiro con pistolas Alan Link. “Somos un movimiento de jóvenes que trabaja en conjunto con el Partido Mejorar, queremos cambiar la sociedad a través de la política”, avisan los jóvenes dominicanos desde su página web con fuertes reminiscencias a las que diseñan en América del norte.

Y lo que puso a los simpatizantes albertianos cual si fuese una de las primeras V2, cuando aún no alcanzaban a despegar de Peenemunde, fue la difusión de la noticia confirmando la millonaria fuga de empresarios durante el macrismo, más las subvenciones adjudicadas a sola firma presidencial a estos mismos sujetos fiscalmente huidizos.

Uno de los que investigó sobre sendas cuestiones, el periodista Ari Lijalad, afirmó que el programa de Aporte al Trabajo y la Producción del gobierno nacional funcionará “si los vivos de siempre no aprovechan para deformar eso en un subsidio a millonarios”. Al respecto, recordó que “Clarin -Fugó U$S 650 millones -Macri le condonó US$147 millones en frecuencias de celulares -Paga sueldos en cuotas -Reparte ganancias por $800 millones -El Estado lo ayuda al pago de sueldos -Opera en guaridas fiscales ¿Hasta cuándo”?

La cuestión es que el FdT parece ir perdiendo volumen con el actual giro a la diestra y su intento de confluencia con diferentes sectores de la derecha rioplatense. Y también gaucha, si repasamos cómo quedó conformado el directorio de YPF.