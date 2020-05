Piden la reactivación de las actividades. Aseguran que la modalidad de delivery o «take away» sólo representa el 5% de la facturación total y no llegan a cubrir costos fijos.

A través de un video difundido en redes sociales, un grupo de empresarios gastronómicos autoconvocados dio a conocer la realidad del sector, al tiempo que solicitó la habilitación de la actividad que, hasta ahora, viene funcionando sólo con la modalidad de delivery.

«El delivery y el take away solo representan el 5% de la facturación nuestra. Miles de familias dependemos de la gastronomía. Estamos en peligro de cerrar nuestras puertas. Generamos deuda día a día y no cubrimos costos fijos que son muy altos. El 90% no pudo acceder a los créditos del gobierno por la burocracia de los bancos«, expresan en el video.

También trascendió que el próximo sábado 9 de mayo realizarán una caravana automovilística a las 17 hs. desde el shopping Alto Noa.

«Las PyMES venimos muy golpeadas previo a la pandemia y ahora se profundizó mucho más. Tenemos locales cerrados hace más de 50 días apoyando al gobierno, pero hoy estamos al borde de la quiebra. Hoy necesitamos un firme apoyo para retomar nuestra actividad. Somos gastronómicos independientes y sólo queremos trabajar», señalan en otro fragmento del video.

Desde el sector se mostraron entusiasmados en que la cuarta etapa de la cuarentena traiga mayor flexibilización para el desarrollo de sus tareas, considerando el positivo panorama epidemiológico de la provincia.