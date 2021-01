El vocero del sector opositor de la UCR Carlos Barreto indicó que se convocó a una asamblea partidaria este sábado. No aflojan las fricciones en el partido centenario.

Barreto dijo además que todavía no hay candidato de cara a los próximos comicios, y criticó fuertemente a la actual dirigencia del partido “a partir de la asunción de Miguel Nanni a la presidencia jamás se rindieron cuentas” sostuvo.

Desde el bloque opositor también remarcan la necesidad de asistir a la asamblea ya que con el cronograma electoral provincial y nacional tan cerca la fuerza política ya debería haber hecho su elección, de igual modo confirmó que el oficialismo no participaría de la misma ya que estos “son fascistas, y los fascistas no entienden de institucionalidad”, agregó.

Barreto además levanto fuertes acusaciones al asegurar que desde hace 6 años jamás se rindieron cuentas de la gestión política del comité de diputados, responsabilizando directamente a Miguel Nanni. Continúo diciendo “en el 2015 hemos sido sancionados por no haber rendido 600 mil pesos de un fondo que era para temas de impresión de votos”. A este respecto, sostiene que el sector oficialista no está actuando bajo los principios del radicalismo ya que “no hicieron ningún mecanismo que son principios republicanos, la rendición de cuentas es fundamental, si no lo haces hay una falta”.

Realizó un recorrido por los frentes que se apoyaron desde el oficialismo, sustentados en el artículo dentro de los presupuestos que habilita la delegación de facultades y el armado partidario a conveniencia “la última vez decidieron ir con Olmedo y Romero, cosa que nosotros desde la historia tenemos grandes diferencias”, recordó.

De cara a los comicios

Continuado con el armado de listas aseguró que aún no hay candidato para las próximas elecciones y que después de la asamblea del sábado vendrá el proceso para definir listas “nosotros somos la oposición al radicalismo partidario sea Nanni, Mimessi”.

No descartó la posibilidad de tener un candidato propio o de unir fuerzas con los que están en contra de Nanni, pero a priori no hay nada definido, en esa línea fue consultado de un posible armado opositor a Sáenz constituido por el Pro y Ahora Patria y mencionó que podrían hacerlo o no, que la idea principal es hacer radicalismo mediante una expresión progresista democrática , republicana inspirada en valores no dedicarse al “anti peronismo”.