Al parecer, no habrá novedades de las que esperaba el Gobernador Sáenz, en cuanto a la provisión de elementos para detección y monitoreo de COVID-19. Un integrante del gabinete provincial ofrecerá este lunes a última hora –o bien este martes- un detalle en el que puntualizará la demora que Salta deberá sufrir en el pedido de reactivos, a fin de efectuar el análisis de muestras tomadas en casos sospechosos de coronavirus.

Lo que ocurre es que Gustavo Sáenz había aleccionado previamente con una serie de razonamientos a plantear, frente a funcionarios nacionales, con la meta de agilizar el envío de estos elementos químicos. En particular, en el entendimiento que nuestra provincia es receptora de turistas de diferentes partes del mundo (con ingleses, finlandeses y chinos a la espera de los resultados) y la ubicación geográfica, en la que comparte fronteras con tres países.

En función de estos elementos, Sáenz había munido a su mediador ante nación con el objetivo de plantear los requerimientos, en lugar de aguardar casi en situación de postración por estos reactivos. “El Hospital Malbrán demora mucho”, concluyó el titular del Ejecutivo provincial, luego que le precisaran que el centro de salud sólo hace 200 pruebas diarias, lo que incluyó en su evaluación del tiempo entre la toma de muestras, su envío a Buenos Aires y la espera por el regreso de tales resultados.

En tal contexto, las gestiones que este funcionario comisionado para tratar con Casa Rosada habría recibido como lacónica respuesta que, recién, desde el fin de semana comenzó el procedimiento para descentralizar las mencionadas pruebas. Sin embargo, como es de esperar, esta contrastración en laboratorio tendrá como subsedes a Córdoba, Santa Fe y Tucumán, lo que no aliviará el tiempo de espera por los casos sospechosos detectados en Salta.

Ante ello, Sáenz inmunizó a su enviado ante Nación al recordarle que “al federalismo lo pregonamos, pero no lo practica nadie”. De todas maneras, el Gobernador también le recordó que Salta cuenta “con los equipos capacitados, los laboratorios en condiciones” como para acelerar esta comprobación que es aguardada por más de una veintena de visitantes extranjeros. Pero faltan los reactivos.