Así lo expresaron la Diputada Nacional por Salta, Verónica Lía Caliva junto a Juan Carlos Alderete, Diputado Nacional por Buenos Aires.

Ambos legisladores emitieron un comunicado donde explicaron la posición que tomaron frente al tratamiento del proyecto sobre el Presupuesto 2023, reflejaron la necesidad de recuperar el salario y las jubilaciones, inversión en mercado interno, recuperar el control de los puertos, las vías navegables, la extracción y producción de valor agregado sobre recursos estratégicos como el litio.

Compartimos el comunicado completo:

No lo acompañamos porque es un presupuesto condicionado por el FMI que ajusta a los de abajo y no avanza en tocar a los que se la llevan en pala. Llevamos 5 años de caída consecutiva de los salarios, mientras que por otro lado crecen enormemente las ganancias de los 500 principales monopolios de la Argentina. Es un presupuesto que tiene el centro en el pago de la deuda pública y no en atender las necesidades urgentes del pueblo argentino ni en recuperar soberanía.

Desde ya que hay muchos compañeros y compañeras del Frente de Todos (FdT) que hicieron esfuerzos para resistir y forcejear con ese condicionamiento del Fondo producto del acuerdo firmado este año. Tampoco nos confundimos sobre que este presupuesto es el mismo que haría el macrismo y Juntos por el Cambio (JxC), claramente no. El macrismo trabaja por un ajuste brutal, por la entrega de las empresas del Estado como Aerolíneas Argentinas o YPF y la Anses, por la flexibilización laboral y la eliminación de las indemnizaciones por despido, por una reforma impositiva en favor de monopolios y terratenientes, por el aumento de la edad jubilatoria y la vuelta de las AFJP, y todo eso piensan hacerlo con represión y persecución judicial.

Nosotros defendemos la unidad del FdT y peleamos por un cambio en la política económica, necesitamos recuperar el salario las jubilaciones, inversión en mercado interno, recuperar el control de los puertos, las vías navegables, la extracción y producción de valor agregado sobre recursos estratégicos como el litio, etc. Hay que recuperar la matriz productiva que dinamitaron la última dictadura y el menemismo, sino no hay salida.

No votamos el Presupuesto 2023 en general, pero si dimos debate en particular votando artículos importantes como la prórroga por 10 años de AySA en manos del Estado, gravar a los jueces con ganancias, la suba del mínimo no imponible para los camioneros en ganancias, entre otros temas en que JxC pugnaba para profundizar el ajuste sobre el pueblo. También apoyamos modificaciones positivas como en Educación, y se logró un cambio para que esa función en el presupuesto nacional tenga un piso del 1,33% del PBI (el peso de la función sobre el PBI), entre otras.