Se llevó a cabo en Salta el Encuentro de Movimientos Populares, que contó con la presencia de los diputados nacionales Juan Carlos Alderete, Lía Caliva y dirigentes nacionales de distintas organizaciones.

El Encuentro cerró con un masivo acto de Unidad de todas las organizaciones sociales y populares de Salta y fue acompañado por la dirigencia del Frente de Todos.

El Encuentro de masiva convocatoria, se realizó el viernes pasado en el predio del Club Libertad y congregó a la militancia de más de veinticinco organizaciones sociales y políticas del ámbito provincial, que expresan a la gran mayoría de trabajadoras y trabajadores organizados en la Economía Popular.

En el acto hicieron uso de la palabra las y los dirigentes de cada una de las organizaciones, destacando la unidad y la decisión de participar en los procesos electorales que se vienen como protagonistas centrales.

En su visita a Salta, el diputado nacional Juan Carlos Alderete, líder de la Corriente Clasista Combativa (CCC), manifestó que este gran encuentro imprimió la Unidad de diferentes organizaciones para demostrar que no deben ser utilizadas, sino ser protagonistas: “La Unidad es con contenido político, con propuestas y con un programa de gobierno”, señaló al tiempo que agregó:

“Nuestra clase social también piensa y también tiene propuestas”.



Por su parte, la diputada nacional por Salta, Verónica Lía Caliva en un efusivo discurso se refirió a la importancia de la unidad de las diferentes organizaciones que confluyeron en este acto.

“Celebrar la unidad, esto es histórico que estén todas nuestras banderas y trapos juntos, porque siempre nos dividen, siempre buscaron dividirnos”, manifestó desde el escenario.

Asimismo, destacó el trabajo que cada militante realiza en cada villa, en cada barrio, o comunidad originaria y que debe ser reconocido. La legisladora, que proviene de las organizaciones sociales, agregó que «no debemos permitir que los ladrones de cuello blanco de la derecha nos descalifiquen diciendo que no trabajamos”. La diputada nacional ponderó así el trabajo de “cada compañera de los comedores o merenderos comunitarios, que vienen alimentando a nuestros hijos e hijas durante décadas”.

“Nos quieren quitar lo conseguido con Néstor y Cristina, quienes se hicieron eco de luchas que veníamos militando las organizaciones desde fines de los 90. Con Juan Carlos Alderete fundamos la CCC en lo peor del menemismo y salimos a las calles”, recordó.

La diputada Caliva también manifestó: “Nos vienen gobernando durante décadas los de cuello blanco y lo único que crece para nosotros es la pobreza. Han copado el Partido Justicialista y también hay que recuperarlo. Hay que ayudar a los compañeros justicialistas para que recuperen su partido, porque han tenido que fundar partidos porque está robado por los oligarcas de Salta. No nos quieren dejar participar, solo nos quieren para juntar votos para ellos”.

“En Salta no tenemos donde ir a presentar un proyecto productivo. Los techos de las escuelas se están cayendo; en los hospitales ni siquiera tenemos un turno. ¿Vamos a seguir soportando eso, hasta cuándo vamos a seguir confiando en que los oligarcas y la derecha de Salta van a resolver los problemas?Los oligarcas de Salta no van a resolver los problemas”.



“La unidad sin lucha no sirve, nadie nos regaló nada. Fortalezcamos la Unidad y la lucha, abracemos la causa de las y los hermanos originarios que nos han enseñado a cuidar la Madre Tierra”, señaló y manifestó que:

“Hay que luchar contra el racismo que hay en Salta y nuestro país. No está bien que se mueran las niñas y niños wichís de hambre; o que violen y maten a las niñas wichis. La vida e integridad de una niña wichí tiene el mismo valor que cualquiera de nuestras hijas aseveró Caliva”.

“Salta tiene 12 naciones y pueblos originarios y muchos de ellos están pidiendo reconocimiento en la Provincia, La diputada salteña instó a la multitud a «cuidar nuestros recursos, en la Puna está el litio, el oro y cobre que las multinacionales se llevan en pala. Tenemos que cuidar los recursos naturales, el litio no es más valioso que el agua para nuestras comunidades El agua es más valiosa que cualquier mineral porque sin ella no hay vida», aseguró. Desde el Congreso Nacional y desde las Legislaturas tenemos que regular para que esas riquezas generen crecimiento y bienestar para nuestros pueblos y generar ese tan ansiado buen vivir”, finalizó la diputada Caliva.

Del encuentro participaron las siguientes organizaciones:

Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Evita, Organización 25 de Mayo, Nuestramerica Movimiento Popular, Federación de Organizaciones de Base, Somos Barrios de Pie, Frente Popular Darío Santillán, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Federación Nacional Campesina, Federación Rural, Corriente Pueblo Unido, Movimiento Octubres, MP La Dignidad Confluencia, MP La Resistencia, Frente 22 de Agosto, Organización 14 de Junio, Movimiento del Pueblo, Frente Barrial 19 de Diciembre, Movimiento de Inclusión Popular, Movimiento de Trabajadores Organizados, Movimiento Peronista Autentico, Movimiento Libres y Unidos, La 27 de Septiembre, Movimiento Argentino Social y Político, Igualdad y Equidad, La 29 de Mayo, Frente Social La Nueva Independencia, Movimiento de Unidad Peronista, Frente de Cooperativas, Confluencia Popular María del Carmen, Frente de Pueblos Originarios.

Entre los invitados al Encuentro estuvieron presentes los senadores nacionales Nora Giménez y Sergio Leavy; el diputado nacional, Emiliano Estrada, y el senador provincial Walter Wayar del Frente de Todos.