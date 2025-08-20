En medio de la tensión generada por la declaración de inconstitucionalidad del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad y la suspensión de pensiones, el sector de transportistas que presta servicios a personas con discapacidad atraviesa lo que califican como “el peor de los años”. Según la Asociación de Transporte de Discapacitados, un 30% de los prestadores se vio obligado a dejar de trabajar por la falta de actualización en los valores de sus servicios.

Ademar Anachuri, referente de la entidad, explicó que los profesionales se encuentran en una situación crítica debido a que Nación mantiene congelados los aranceles, lo que los obliga a cobrar cifras que califican de “miserables”. En declaraciones a El Once TV, indicó que muchos ya comenzaron a dar de baja sus atenciones, dejando a pacientes sin transporte para asistir a sus terapias, un derecho que consideran vulnerado.

“Estamos atravesando momentos muy difíciles, como hace mucho tiempo no pasaba, pero este año ha sido el peor de todos”, afirmó Anachuri, con casi dos décadas de experiencia en el sector. Además, confirmó que se sumarán a la vigilia frente al Congreso, donde se debatirá el futuro de la Ley de Emergencia en Discapacidad, tras la decisión de la Justicia que cuestionó el veto del Ejecutivo.

El dirigente remarcó que la situación en Salta es todavía más grave: “Las obras sociales directamente no pagan, y las sindicales lo hacen, pero muy poco”, señaló. A esto se suma la falta de actualización de valores por parte del Gobierno nacional, lo que genera un panorama que los prestadores describen como sombrío, con consecuencias directas sobre las personas con discapacidad que quedan sin acceso a un servicio esencial.