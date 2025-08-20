Diputados tratarán este miércoles los vetos presidenciales sobre jubilaciones y discapacidad, además de iniciativas de gobernadores que apuntan a modificar la coparticipación y la distribución de ATN. El costo fiscal de los proyectos supera la meta de superávit primario.

El Congreso nacional afrontará este miércoles una sesión clave para el rumbo económico del Gobierno, con una agenda que incluye los vetos presidenciales a la suba de jubilaciones, el bono de $110.000, la prórroga de la moratoria y la emergencia en discapacidad. También se debatirán proyectos impulsados por los gobernadores para automatizar la distribución de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y cambiar la coparticipación de impuestos a los combustibles. Todas estas medidas, de prosperar, representan un costo fiscal superior al 1,4% del PBI, cifra que dejaría atrás la meta oficial de superávit prevista para 2025.

Los vetos presidenciales concentran el mayor impacto: la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que su rechazo implicaría un 0,8% del PBI anual, debido al aumento del 7,2% en la movilidad jubilatoria y la ampliación del bono. La prórroga de la moratoria sumaría otro 0,1% y la emergencia en discapacidad tendría un efecto de entre 0,28% y 0,51% del PBI. En paralelo, los mandatarios provinciales presionan con dos proyectos adicionales: la distribución automática de ATN, con un costo de hasta 0,04% del PBI, y cambios en la coparticipación de combustibles, que reducirían los ingresos nacionales en hasta 0,18%.

El oficialismo sostiene que el superávit primario es el ancla de su programa económico, con el que busca estabilizar la inflación y limitar la presión cambiaria. En los primeros siete meses de 2025, el Gobierno logró un resultado positivo equivalente al 1,1% del PBI, gracias a un fuerte ajuste en jubilaciones, subsidios, obra pública, programas sociales y salarios estatales. Sin embargo, informes como el del CEPA advirtieron que los jubilados que cobran bono acumularon una pérdida real del 15% en sus ingresos desde fines de 2023.

La sesión de este miércoles será decisiva para medir hasta dónde resiste el Congreso la estrategia de ajuste. Si los vetos son rechazados o avanzan las iniciativas provinciales, el equilibrio fiscal quedará en jaque y el Gobierno deberá repensar su plan de estabilización. En cambio, si logra blindar el superávit, el oficialismo consolidará una de sus principales banderas de gestión en medio de un clima de creciente tensión política y social.