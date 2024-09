La joven madre de 33 años se encuentra desaparecida desde el miércoles 11 de septiembre cuando salió caminando desde su trabajo en una sandwichería para volver a su hogar en La Caldera.

Andrea Sztychmasjter

En plena novena por las celebraciones del señor y la virgen del Milagro, Jesica fue vista por última vez cuando al salir de su trabajo en la madrugada, se emprendía a volver a su hogar. Eso no sucedió y desde entonces una sucesión de hechos desafortunados fueron ocurriendo. Allí se vio comprendida una vez más la participación de los organismos dispuestos a la búsqueda de personas en la provincia, donde todavía se siguen buscando a otras tantas personas desaparecidas en territorio norteño.

Si bien Salta tiene por ley un Registro Provincial de Personas Extraviadas dependiente de la Policía de Salta, el sitio web existente se encuentra desactualizado, no existen datos fehacientes y por ejemplo ni el Observatorio de Violencia contra las mujeres en su informe a propósito de los 10 años de emergencia en violencia de género, no brinda ningún apartado sobre las mujeres que continúan desaparecidas en nuestra provincia.

Este año la Policía de Salta informó que en la provincia hay 120 personas extraviadas. A julio de este año se informó que 14 personas se encuentran desaparecidas en Salta en lo que va del año. Entre otros de los datos que se dieron a conocer, fue la Presidenta de la Fundación Volviendo a casa, Isabel Soria, quien mencionó que en “la provincia de Salta se recibe 7 denuncias por día de menores desaparecidos”.

Según el registro de Personas Extraviadas de la Policía de Salta, en nuestra provincia hay personas desaparecidas desde 1998 con la búsqueda de Gómez Rubén Heraldo desaparecido el 1 de enero de ese año, a continuación, aparece la joven diseñadora oriunda de Buenos Aires, María Cash. La joven tenía 29 años cuando el 8 de julio de 2011 desapareció en Salta, durante un viaje por el norte. Era diseñadora de moda y vivía en el barrio porteño de Barracas. Su papá murió en un accidente mientras recorría el país para encontrarla.

¿Dónde está Jesica?

Familiares y amigas continúan sin respuestas por la desaparición de Jesica, joven madre de 4 hijos/as. La sociedad también pide saber sobre su paradero y por eso, este último lunes organizaciones de mujeres y autoconvocadas, se reunieron en la plaza 9 de julio para pedir por su aparición. En el marco del hallazgo de una mujer debajo del puente de Santa Ana, y de un nuevo hallazgo de restos humanos encontrados en la zona del Monumento a Güemes, las mujeres criticaron las búsquedas de personas y las violencias que se siguen recrudeciendo.

Fue la sobrina de Jesica quien escribió un mensaje en redes sociales: “A las 1:00 se cumple 7 días desde que fue tu ultima conexión en WhatsApp donde unos minutos antes una cámara te registró volviendo a casa como el estado de WhatsApp que habías puesto. Llevamos días buscándote tratando de encontrar un rastro tuyo, pero nada. Yo no voy a parar de caminar y de buscarte ‘Pety’ y no voy a parar de compartir tu foto en redes. Tus hijos esperan tu llegada. No te fuiste, no te mataste alguien sabe dónde estás y que te hicieron y Dios es poderoso todo saldrá a la luz solo pido de que estés viva. Porque tus hijos y la familia te esperamos. Gente no paren de compartir su foto y no nos suelten la mano con la búsqueda de mi tía. Insoportablemente viva te queremos”, cerró la joven.

Sin rastros en las cámaras de seguridad

Si bien el mensaje de la prima refiere la toma de su imagen de una cámara de seguridad, sería la única que registra los últimos minutos de vida de Jesica. Según informaron las cámaras de seguridad de Salta, no mostraron ningún rastro de ella.

“Es increíble, no hay rastros, nadie reportó nada. Los vecinos no encontraron en sus cámaras de seguridad nada que pudiera dar luz al caso. Los perros están desorientados y los días pasan sin noticias de Jésica”, reflexionó un familiar de la joven madre.

Durante el fin de semana también cooperaron el Ejército Argentino y el Municipio de Vaqueros. Se incrementó la cantidad de efectivos de la Policía de Salta. Se trabaja con la activa participación y acompañamiento de la familia de Jésica, especialmente de un tío de ella que es quien coordina junto con la policía los lugares y zonas de La Caldera por donde realizar los rastrillajes.

El trabajo operativo con efectivos, canes y drones monitoreados por profesionales de Defensa Civil se hizo en un sector de la serranía colindante a la ruta nacional 9.

El Jefe de Policía señaló que trabajan en diferentes sectores con recursos de la Policía de Salta, Defensa Civil, Policía Federal delegación Tucumán y policías de Catamarca. Además, durante el fin de semana el Ejército Argentino cooperó con maquinaria al igual que la Municipalidad de Vaqueros.

Desde primera hora de la mañana realizan el servicio de búsqueda 315 efectivos de la Fuerza Provincial con Cadetes de la Institución.

Un suicidio, cero pistas

En medio de la procesión del Milagro se dio a conocer que Dardo Mamaní pareja de Jesica se había suicidado, esto después que se diera la información que su cuerpo fue hallado en cercanías de El Durazno, en La Caldera.

Aunque fue el propio la propia policía, quien consultada por los medios señaló que no existen pruebas que conecten la desaparición de la joven madre con el suicidio, la misma familia de Jesica señaló que el hombre debía haber sido el primero en ser investigado.