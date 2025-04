José Raúl González se convirtió en el primer egresado en Ingeniería Electromecánica de la Universidad Nacional de Salta. Actualmente trabaja como docente en la UNSa y en una empresa como especialista de simulación numérica, participando en proyectos nucleares y mecánicos en general.

José Gonzalez fue estudiante de la primera camada de la carrera cuando se abrió en el año 2015. En su paso por la Universidad además participó activamente de diferentes instancias y proyectos. En una entrevista con el Newsletter de la UNSa nos comparte cómo fue su recorrido para la obtención del tan ansiado título.

Egresó en 2013 con la especialidad en Electromecánica de la Escuela de Educación Técnica N° 3133 “Prof. Rosmiro Bazán” y es uno de los primeros técnicos formados en completar una carrera universitaria en el área. Así fueron sus primeros acercamientos en la formación pre universitaria para después continuar su desarrollo profesional en la UNSa.

Así nos comentó sobre su experiencia de estudio: “Me gradué en 2013 como técnico electromecánico en Metán, durante ese trayecto me gustaron mucho los temas que vimos, además siempre quise ser ingeniero, siempre fue un sueño para mí. Por eso, con mi familia buscamos la alternativa de estudiar ingeniería electromecánica. La primera alternativa fue Santiago del Estero, incluso rendí el examen de ingreso pero cuando se dio a conocer que la carrera se había abierto acá en Salta, me vine para acá y empecé a estudiar. Fui de la primera camada de ingresantes de la carrera. La verdad fue una trayectoria bastante interesante”, relató.

Hoy graduado José reflexiona lo que significó poder estudiar en una Universidad pública y agradeció a profesores que estuvieron cerca de él incentivando sus estudios. Así nombró al doctor Sergio Alejandro Oller Aramayo, su mentor en su carrera y su vida profesional.

El perfil del ingeniero electromecánico apunta a facilitar a las empresas y al medio en general de profesionales con competencias específicas, formado en la zona y por ende con mayor afinidad a desempeñarse localmente.

Respecto a lo que significa el título para él, el egresado relató: “Particularmente yo siento que ser ingeniero es parte de mi vida más que una profesión, lo tomo como una filosofía de vida, porque en mí siempre está no ver sólo problemas, sino ver soluciones, ver cómo mejorar. No sólo con los problemas de la ingeniería, sino con los problemas de la vida diaria. Entonces, la ingeniería para mí es un estilo de vida, sinceramente. Y particularmente la electromecánica me acompañó desde el secundario, desde que me recibí de técnico electromecánico, hasta ahora. Y creo que lo lindo de esta carrera, que es lo que yo siempre le comparto con mis alumnos, es que al ser electromecánica, se tiene una gran variedad de tópicos que se aprenden durante el transcurso de la carrera, los cuales te permite poder desarrollarte profesionalmente en la industria que vos quieras, obviamente con las capacitaciones debidas. Entonces, con esos conocimientos podemos entender el funcionamiento general de cada industria y con las capacitaciones correspondientes podemos especializarnos en el área que más nos guste”, describió.

El Ingeniero Electromecánico es un profesional con una sólida formación básica en matemática y física, con conocimientos de informática, dados desde su ingreso a la carrera. Se le inculca una visión integradora de los aspectos eléctricos y mecánicos que componen la carrera con las particularidades provenientes del uso de los recursos de la electrónica para la integración de los conocimientos y su aplicación en la práctica. Se le confieren las destrezas que le permitan plantear, analizar, delimitar y resolver problemas complejos de ingeniería.

Particularmente respecto a cómo fue cursada, el hoy egresado que se recibió en el 2019 comentó cómo fue estudiar una carrera que en aquel entonces era nueva: “Llegó un momento de la carrera donde ya me encontré solo en quinto año con algunas materias sin compañeros y bueno eran clases bastante personalizadas por decirlo de alguna forma, que también te da otra visión y otro trato con el profesor, porque estás uno a uno y podés sentir la carrera de otra forma”.

Nueva etapa como profesional

José relató que ya al terminar de cursar se había postulado a una beca doctoral de CONICET y empezó a trabajar como doctorando en el ICMASA: “Particularmente con un tema de motores de combustión interna, que es un tema que siempre me gusto, junto a las simulaciónes numéricas.Poco después de la pandemia renuncié a esa beca, sin dejar de avanzar como doctorando, para comenzar a trabajar en una empresa que se llama ESSS, la cual es una empresa de venta de software de simulación. Entré como técnico especialista en aplicaciones CAE, dando soporte para las empresas que compraban los software de simulación y haciendo desarrollo de negocios.”, describió y agregó lo que implicó trabajar allí.

“En esa empresa la verdad que aprendí muchísimo de lo que es simulación numérica, estuve poco más de dos años en esa empresa, fue muy interesante porque si bien no es un tema que se dicta en la carrera, es un tema que mi mentor siempre me inculcó, fue un tema que yo usé en mi proyecto final y es una tecnología que se va desarrollando en el mundo y que te permite enfrentar la ingeniería de otra forma”.

El egresado comentó que después de su paso por esa empresa y de todo el aprendizaje que obtuvo en esa área se cambió de rubro: “Terminé cambiándome al rubro de energías renovables, particularmente en la parte fotovoltaica, como coordinador de ingeniería y proyectos. Ahí estuve cerca de un año, coordinando proyectos de ingeniería, pude coordinar y gestionar el proyecto fotovoltaico más grande del parque industrial de Salta, , con una capacidad instalada cercana a los 300 kilovatios pico”.

El graduado señaló que después lo llamaron en la empresa donde se encuentra trabajando actualmente: Kronos Engineering, para continuar como especialista en simulación numérica.

“Y volví a este rubro de la simulación numérica, que es un rubro que me encanta, y ahora estoy haciendo simulaciones numéricas aplicadas a diferentes industrias, participando en proyectos nucleares, por ejemplo. En paralelo a mi carrera profesional, empecé con mi carrera docente en la universidad, partiendo siempre desde el curso de ingreso, porque siempre me gustó enseñar, y creía que el curso de ingreso era un buen lugar donde poder ayudar a los chicos que empezaban la carrera. Empecé en el curso de ingreso como auxiliar, mientras era estudiante, después ya pasé a ser profesor, después ya fui ganando algunos cargos en diferentes cátedras. Empecé en la cátedra de Análisis numérico para Ingeniería Química, como JTP. Fue la primera cátedra de la que formé parte, después de ser instructor docente en el curso de ingreso. Después gané un cargo de JTP en la asignatura electiva “Motores de combustión interna”, que se dicta en el quinto año de la carrera de electromecánica. Y al último gané el cargo de profesor adjunto en la materia Vibraciones Mecánicas de la la Tecnicatura universitaria Industrial Electromecánica, que se dicta en San Antonio de los Cobres”.