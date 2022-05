Denuncias cruzadas entre el diputado denunciado Gustavo Orozco y el renunciado ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, la creación de un régimen de muralistas y la prohibición a colegios de intimar y hostigar a alumnes que adeuden cuota, entre algunos temas tratados.

Por Libertad Flores

El momento de manifestaciones fue el que más repercusiones tuvo ya que el diputado denunciado Orozco se dedicó a tirarle con todo al Ministro de seguridad Abel Cornejo, que anteriormente ya le había tirado con todo cuando se apersonó a brindar informes a la Cámara de Diputados de la cartera que el maneja.

El legislador Orozco comenzó su manifestación diciendo: “La verdad que era un tema que no quería tocar porque me pareció remanido pero en virtud de que las cosas deben quedar claras por las cinco mil almas que me han votado en Rosario de la Frontera y que me han permitido salir primero (…) ustedes merecen saber quién tienen sentado al lado y con esto voy a cerrar un tema que es remanido y muy trillado”.

Así se refirió a la visita del Ministro Cornejo la semana pasada en la Cámara de Diputados: “Palabras más, palabras menos me acusó de un montón de cosas que son inexactas y no son verdad”.

Orozco solicitó por ello que se cree una “comisión investigadora” para que se lo investigue de los hechos que Cornejo le acusó y señaló que si encuentran que algo es cierto el renunciará. Posteriormente señaló que quiere el mismo trato con el doctor Cornejo: “que tiene variadas denuncias por diferentes hechos. Entre ellos por ejemplo, el delito más aberrante de todos que es abusar de una mujer. Hay juicios políticos acá que se han parado en algún momento en contra de estas personas”, manifestó Orozco.

Después de sus dichos un silencio de tumba se escuchó en el recinto y ningún diputado dijo ni mu sobre las graves denuncias de un lado y del otro. Todos optaron por mantenerse al margen. ¿será que no les compete como diputados?

Los proyectos

La Cámara de Diputados aprobó tres proyecto de Ley, cinco proyectos de Declaración, más un paquete de 19 proyectos de Declaración y Resolución, y una serie de pedidos de informes.

Colegios deben dejar de hostigar

Este proyecto va para las directoras y preceptoras hostigadoras de los colegios privados que persiguen y humillan a los alumnos que adeudan cuotas.

Con modificaciones diputados aprobaron el proyecto de Ley que establece modificaciones de la Ley N°7.934 – Reglamentación del Derecho de Admisión en Institutos Educativos Públicos de Gestión Privada.

Entre las modificaciones propuestas se estipula la prohibición de retener o no entregar boletines de calificaciones, certificados de estudios, pases a otros establecimientos, certificados de regularidad y toda otra documentación oficial de alumnos/as que registren morosidad en el pago cuotas o aranceles. Asimismo, la iniciativa agrega que no puede alegarse como causal de negativa, obstrucción, restricción o menoscabo del derecho a la asistencia regular a clases y actividades institucionales y pedagógicas durante el período lectivo en curso, la falta de pago de cuotas o aranceles.

Por otra parte, establece la prohibición de actos u omisiones de hostigamiento, exclusión y discriminación motivados en la morosidad en el pago de cuotas o aranceles. A los efectos del presente artículo, se considera acto discriminatorio publicar por cualquier medio la deuda en concepto de cuotas o aranceles del alumnado, debiendo gestionar el cobro de los mismos exclusivamente con padres, madres, tutores o representantes legales.

El proyecto de autoría de los diputados Esteban Amat Lacroix, Germán Rallé, Gonzalo Dávalos; Laura Cartuccia, Patricia Hucena, y Martin Pérez, fue aprobado por unanimidad, por lo que la iniciativa fue girada al Senado nuevamente en revisión.

Para fomentar el arte en la calle

Otra iniciativa que en sus intenciones parece buena. Diputados dio media sanción al proyecto que establece la creación del Régimen de Promoción del Arte Mural, el cual tiene el objetivo de incentivar el desarrollo de la cultura popular en la provincia de Salta.

La iniciativa establece que la creación de un Registro de Muralistas, en el que podrán inscribirse de forma individual o grupal, artistas que se ofrezcan para realizar obras plásticas en todo lo relativo a la disciplina mural; así también se creará el Registro de Espacios ofrecidos para Muralismo aquellos inmuebles del dominio público o privado del Estado Provincial.

En tanto, los titulares de dominio de inmuebles privados que en forma voluntaria deseen afectar sus inmuebles o parte de ellos al presente régimen, estarán exentos del pago del impuesto inmobiliario por el término de 2 años desde la realización efectiva de la obra mural en su propiedad. Así también, deberán aprobar, en forma previa a la realización del mural, el boceto de la obra a realizar en su propiedad.

Por otro lado, la Autoridad de Aplicación convocará anualmente a un Concurso de Murales, a fin de adjudicar la realización de las obras en los inmuebles o espacios incluidos en el Registro de Espacios Ofrecidos para Muralismo.

La Autoridad de Aplicación deberá adquirir los materiales e infraestructura necesaria para la realización de la obra según indicaciones técnicas de los proyectos ganadores, el pago de honorarios de los artistas, y la difusión del concurso. A la vez que dispondrá, mientras dure la realización de las obras, la contratación de seguros de vida y accidentes para los artistas que las lleven adelante.

El proyecto de los diputados Esteban Amat, Patricia Hucena, Martín Pérez, y Germán Rallé fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado en revisión.