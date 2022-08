La diputada Mónica Juárez denunció amenazas del ex gobernador y senador Juan Carlos Romero por mencionar la causa “La Ciénaga”. Aseguró que amenazaron hasta con ponerle droga a un auto de su hijo.

Por Libertad Flores

La diputada Mónica Juárez se refirió durante la última sesión de Diputados al caso “La Ciénaga”, y las peripecias que atravesó y la carta documento que le envió el senador denunciado Juan Carlos Romero. Con voz temblorosa la legisladora refirió sentir miedo al referirse al caso: “Cuando había un asentamiento en Parque La Vega yo osé nombrar el caso La Ciénaga que me trajo muchos dolores de cabeza. Para muchos eso fue un error para otros no, lo cierto es que me trajo muchos dolores de cabeza a tal punto que después de hablar de ese caso alguien se sentó en un bar frente a mí y me dijeron que tenía que tener cuidado, que tenía un hijo”.

La legisladora recordó que el entonces gobernador Romero compró unas tierras para el Plan Familias Propietarias y esas tierras terminaron en manos de un grupo empresario del que él es parte: “Espero que el actual diputado pueda dar explicaciones”, dijo en relación al diputado Juan Esteban Romero.

Juárez mencionó en el recinto que le costaba hablar del tema y pidió que lean la carta documento que le envió Romero en representación de su abogada Florencia Guillén:

“Por la presente me dirijo a Ud., en mi carácter de Abogada del Senador por la Provincia de Salta, a efectos de INTIMARLA a rectificar por completo -y con igual destaque- los inexactos e injuriosos dichos que vertiera en la última sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta, respecto de mi representado, dentro del plazo de cinco días a contar de la recepción de esta comunicación”.

“Habiendo mostrado total ignorancia e irresponsabilidad sobre temas que desconoce y operando de vocera de desinformadores, afectados en su sano juicio –por motivaciones diversas-; ha lesionado Ud. gravemente la reputación pública del Senador Juan Carlos Romero ya que la causa penal a la que Ud. alude –originada y tramitada bajo el influjo de evidentes manipulaciones políticas-, ha sido declarada íntegra e insanablemente nula por el Tribunal de Impugnación del Poder Judicial de la Provincia de Salta, hace ya varios años y sólo viene siendo referida, a sabiendas de la decisión de Nulidad indicada, por interesados operadores políticos que aprovechan la ignorancia y liviandad de inadvertidos e incautos que repiten imputaciones sin verificar la exactitud de los hechos y sin consultar las decisiones judiciales dictadas”.

“De tal suerte, debo indicarle que la decisión que Ud. reclama de la justicia –con tanta vehemencia como con tanta ignorancia-, ha sido ya adoptada, hace mucho tiempo de modo categórico y definitivo y se encuentra pasada en autoridad de cosa juzgada”.

“En idéntico plazo la INTIMO a ratificar o rectificar –y con igual destaque- las graves declaraciones difamatorias que realizara el día 11 de Noviembre en la FM Aries, medio al que se haya Ud. adscripta de hecho. En caso de no recibir oportuna satisfacción procederemos a promover las acciones judiciales que nos asisten”.

“Queda Ud. legalmente notificada e intimada”.

“Salta, 12 de Noviembre de 2020”.

Luego de leída por secretaría la Carta documento la diputada refirió: “De más está decir que mi intención nunca fue lesionar la reputación de nadie, sí es doloroso que hasta en una carta documento se te trate de ignorante e irresponsable cuando mi compromiso es con el pueblo salteño, me pasaron muchas cosas desde ese momento hasta hoy. Y hace poco lo escuche al nuevo procurador de la provincia, el habló de que la causa ‘fue atípica e inusual’, es decir que si un legislador pide saber sobre la causa a la justicia es innecesario tratarme de irresponsable con este tema”

“También quiero decir que el procurador se refirió a que tiene una indefinición la causa, que tiene que resolverse, que si tiene una declaración de nulidad de lo actuado pero que el presente hecho ilícito tiene que ser investigado. Entiendo que hay gente que no le gusta dar explicaciones, pero el miedo que sentí por todo lo que me pasó no pueden entenderlo. Celebro que el procurador pueda dar estas palabras. El antiguo procurador temblando lo que único que hizo fue darme un vaso de agua y me dijo ‘querida amiga ya hablé con Juan Carlos no te va a pasar nada’. El miedo que se le tiene a la familia Romero en la justicia es muy grande, imagínense para alguien que viene del periodismo. El caso de La Ciénaga no se cerró”.

La legisladora señaló que se sintió muy sola y que le costó conseguir abogados, que temió por su familia y que la amenazaron con ponerle droga en un auto a su hijo, que producto de ello terminó con ataques de pánico. “Hay una forma perversa de ir con alguien que piensa distinto. Fui tapa de El Tribuno y me sentí perseguida por la placa de Güemes. También hay otras formas de ir contra una persona por ejemplo la credibilidad, si esto no son operaciones no sé qué es”, manifestó Juárez y aseguró que no iba a callarse.

Inmediatamente después de su manifestación el diputado Romero le contestó.

Romero y los frutos del árbol envenenado

Romero dijo “A la diputada lo único que le puedo decir es que afloje con las medicaciones porque la paranoia se la está comiendo. El estado no puede perseguir como se hizo con el caso de Juan Carlos Romero errar en esa persecución y comenzar de nuevo. Las causas fueron declaradas nulas en varias instancias y hasta los fiscales con la obsesión que tenían de descifrar el mamarracho que inventaron llegaron hasta la Corte suprema de justicia de Nación que le rechazó el recurso. El procurador asumió hace poco y no debe tener la capacidad o no debe haber visto la cantidad de expediente que hubo y surgieron en el marco de una pelea política entre Urtubey y Romero. Cuando una causa es nula no es que está indefinida es que está nula, eso quiere decir que todas las instrucciones y pruebas son fruto del árbol envenenado”.

“Para que vuelva a salir esta causa tiene que haber nuevas causas y tiene que haber nuevos hechos porque hay una garantía constitucional que se llama Non bis in ídem que dice que no se puede perseguir a una persona dos veces. Entonces como viene la mano que tiene que venir el Papa y entregarnos una bula papal en donde diga sí son inocentes El fiscal (sic) lo dijo en un radio que tiene una línea editorial bastante complicada con nosotros en donde dijo que ni siquiera somos imputados somos denunciados. Nosotros interpusimos y pedimos el sobreseimiento de la causa porque merecemos que se termine de una vez y ya no hay ninguna otra instancia. Celebro que el procurador quiera hacer eso”.

Romero sin ser interrumpido se refirió también a los movimientos que según él se dan en un contexto de elecciones “Hay obsesivos selectivos con casos de corrupción. Acá lo único que salta es La Ciénaga, me llama la atención no sé si es avivado por alguien que quieran salir con este tema”.