Desde 2018, los legisladores nacionales no pueden cambiar sus pasajes aéreos por dinero. Sin embargo, a falta de canjes, los diputados hacen turismo fuera de los distritos por los que fueron electos. ¿Cuáles fueron los destinos más elegidos por los representantes salteños?

Nicolás Bignante



El congreso de la Nación publicó recientemente el detalle de los viajes realizados por los miembros del cuerpo durante el primer trimestre de 2022, que incluye pormenores sobre el uso de pasajes de los legisladores y su entorno (ya sean colaboradores o no). A pesar de que ya no cuentan con la opción de canjear los aéreos que no utilizan por dinero, muchos de ellos los utilizaron para viajar a destinos fuera del distrito por el que fueron electos, lo que constituye -como mínimo- un uso cuestionable de los recursos públicos.

El registro de datos abiertos de la cámara de diputados se publica por trimestre y recientemente se dieron a conocer los viajes realizados durante los primeros tres meses de 2022. A partir de ese listado y tomando en cuenta la jurisdicción por la que cada diputado con mandato vigente fue electo, se puede individualizar a aquellos que más viajes realizaron fuera de sus distritos. Si además se considera el período 2020-2021, algunos dipu-turistas llegan a los 30 mil kilómetros recorridos fuera del itinerario habitual.

Vuela vuela…

De acuerdo con la información oficial, los destinos más elegidos por quienes viajaron fuera de su distrito fueron: Córdoba (48 viajes), Mendoza (37), Mar del Plata (30), Salta (22), Bariloche (22), Resistencia (15), Ushuaia (10) y San Martín de los Andes (8). Por detrás aparecen: El Calafate, Tucumán, Ushuahia, San Rafael y Río Gallegos.

En los años 2020 y 2021 sumados se realizaron más de 400 viajes de ese tipo, y la diputada Cecilia Moreau (Frente de Todos-Buenos Aires) fue quien más kilómetros realizó por fuera de su jurisdicción: más de 29 mil. En total, la legisladora utilizó 29 pasajes; todos, a destinos diferentes a la Provincia de Buenos Aires, distrito por el que fue electa.

En segundo lugar, aparece María Luján Rey (PRO-Buenos Aires), con aproximadamente 25 mil kilómetros realizados a otros distritos: fueron 19 viajes en total entre 2020 y 2021. Les siguen Federico Fagioli (Frente de Todos-Buenos Aires), con casi 23 mil kilómetros; Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-CABA), con 22 mil kilómetros; y Alejandro Cacace (Evolución Radical-San Luis), con casi 20 mil kilómetros.

En los 3 primeros meses de 2022, en tanto, se realizaron más de 300 viajes de este tipo, y la diputada nacional que más lo hizo fue Victoria Villarruel (La Libertad Avanza-CABA), quien recorrió poco más de 21 mil kilómetros en 20 ocasiones.

En segundo lugar, aparece Gerardo Milman (PRO-Buenos Aires), con aproximadamente 15 mil kilómetros recorridos en 11 viajes; luego María Luján Rey (13 mil kilómetros) y Federico Fagioli (poco más de 11 mil).

De la Patagonia a las cataratas

De los siete diputados salteños, sólo dos utilizaron sus pasajes aéreos para ir y volver del Congreso de la Nación a tierras gauchas: Carlos Zapata (JXC+) y Verónica Lía Caliva (FDT). Entre los cinco restantes totalizan 21.490 kilómetros recorridos fuera de la provincia.

Primera y cómoda en el ranking, con 940 km acumulados, aparece Virginia Cornejo del PRO. La representante de la derecha salteña utilizó sus pasajes gratuitos para visitar: Puerto Madryn, Ushuaia, Córdoba y un destino incierto registrado como «otros».

En segundo lugar, figura Lucas Godoy del Frente de Todos con 500 kilómetros recorridos fuera de Salta entre 2020 y 2022. El diputado justicialista optó por las bellezas naturales de Puerto Iguazú, en Misiones y la ciudad de Córdoba.

El radical Miguel Nanni, en cambio, no es ningún opa para elegir. Entre 2020 y 2021 recorrió 2700 kilómetros con destino a Bariloche. Finalmente, los oficialistas Emiliano Estrada y Pamela Caletti optaron respectivamente por Mendoza y Córdoba, sumando entre ambos 4050 kilómetros recorridos fuera de Salta entre enero y marzo.

¿Qué dice la normativa?

La Resolución N° 487/18, publicada en abril de 2018 bajo la gestión de Emilio Monzó (Cambiemos), dispuso un cambio en el modo de administrar los pasajes aéreos y terrestres asignados a los diputados nacionales para garantizar su movilidad y la de su equipo de trabajo.

A diferencia de la normativa vigente hasta ese año, que permitía canjear por dinero todos los pasajes no utilizados, la resolución de 2018 estableció un nuevo sistema que otorga mensualmente a los diputados 4 opciones:

1) 10 tramos aéreos (o terrestres) nominados + 12 tramos aéreos innominados + 20 tramos terrestres innominados.

2) 10 tramos aéreos (o terrestres) nominados + 12 tramos aéreos innominados + $ 10 mil.

3) 10 tramos aéreos (o terrestres) nominados + 20 tramos terrestres innominados + $ 20 mil.

4) 10 tramos aéreos (o terrestres) nominados + $ 30 mil.

En resumen, la normativa actual no limita el uso de pasajes a un destino en particular, y sólo dictamina que su uso debe ser dentro del territorio nacional, lo que habilita una serie de irregularidades. Además de poder viajar fuera de sus destinos electorales, los diputados cuentan con pasajes innominados que pueden utilizar con absoluta discrecionalidad.

Los legisladores nacionales pueden alegar -y de hecho algunos de ellos ya lo hicieron- que recorren otras provincias cumpliendo con su estricta labor política. El hecho de que todas esas funciones se concentren en los destinos más turísticos del país ha de ser tan sólo casualidad.

La Libertad Avanza (con pasajes del estado)

Si hay un debate que interpela directamente a la denominada casta política es el que gira en torno al uso de los recursos del estado y los privilegios de la clase dirigente. Un tópico que se repite con frecuencia en la retórica de los nuevos libertarios.

Tal vez por eso haya causado tanto revuelo el hecho de que Victoria Villarruel, diputada porteña por La Libertad Avanza, encabece el ranking de legisladores que más pasajes utilizó para viajar fuera de su distrito. Salta, Corrientes, Neuquén, Mendoza, Tucumán y Córdoba, son algunos de los destinos más visitados por la diputada del espacio de Javier Milei. En sólo 3 meses, superó los 21 mil kilómetros de vuelo fuera de la ciudad de Buenos Aires.

En su cuenta de Twitter, Villarruel manifestó al respecto: “Soy diputada nacional y de La Quiaca a Ushuaia voy a ir a todos los rincones del país donde haya argentinos sin ser escuchados. Mientras no sesionemos me reuniré con todos los argentinos que pueda. Porque en donde no sean escuchados, acá tienen una diputada con la que cuentan”.

Con una cuota superior de cinismo, Javier Milei argumentó que: «Si no usás esos pasajes el dinero vuelve a la Cámara de Diputados, le vuelve a la casta». Un argumento que, si se piensa bien, podría servir para justificar casi cualquier causa de corrupción existente o por existir.

El viajar es un placer

Tomando el total de pasajes utilizados sin distinción de destino, en los años 2020 y 2021 se utilizaron poco más de 7 mil boletos. Durante este tiempo, la pandemia por el coronavirus condicionó la movilidad de los legisladores nacionales, porque no había disponibilidad de pasajes aéreos ni terrestres por restricciones al transporte y el Congreso funcionó en forma híbrida.

Durante el primer trimestre de 2022, con la actual conformación de la Cámara de Diputados se utilizaron más de 2.300 pasajes. La legisladora que más viajes realizó fue Gabriela Brouwer De Koning (Evolución Radical-Córdoba), quien hizo uso de 32 pasajes, 4 de ellos terrestres.

Le siguieron Emiliano Estrada (Frente de Todos-Salta), Albano Pérez Plaza (Frente de Todos-Mendoza) y Roberto Sánchez (UCR-Tucumán), con 30 pasajes cada uno; Lucas Godoy (Frente de Todos-Salta) con 29 y Rodrigo de Loredo (Evolución Radical-Córdoba), con 28.