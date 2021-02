El senador provincial aseguró que no participará de las elecciones y que se jubilará.

Guillermo Durand Cornejo dijo en Fm Profesional que no tiene intenciones de participar en las elecciones provinciales y nacionales que se llevarán a cabo este año.

¿No es una gran noticia? El senador por la capital se la paso el último año rascándose en la legislatura, y hablando pavadas dentro y fuera del recinto. Primero diciendo que el virus no existía, después que el COE era dictatorial, después que la vacuna rusa era para desconfiar y al mismo tiempo proponía tomar dióxido de cloro, al que no le desconfiaba.

Cornejo dijo que los políticos deben retirarse para que ingrese gente nueva, tal como lo viene manifestando en cada entrevista realizada. Después de varios años como legislador provincial, y también nacional, decidió jubilarse para dedicarse a descansar y cuidar de su nieto.

El nieto debe ser el único en Salta que quiere que Durand Cornejo siga siendo Senador, así no le dedica tiempo a él.

Con relación al partido “Conservador Popular” al que está afiliado, dijo que va a participar de las elecciones y que los dirigentes trabajarán arduamente para instalar a sus candidatos.