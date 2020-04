Llegó el Coronavirus al mundo y todo se puso patas para arriba. Toda una vida enseñándonos que el ocio es para los vagos, que las series no nos conducen a nada útil, que el estar en casa todo el día no conduce a ningún buen puerto, que el “no hacer nada” es no darle sentido a la vida, que el que practica sexo virtual debe tener “algún problemita”. Y ahora? Ahora todo eso está bien. Aunque pretenden cambiarnos la cabeza en dos meses después de taladrarnos años para que no hagamos todo eso que ahora es lo más recomendable y que juzguemos a quienes si se sentían libres para hacerlo.

Por N.J.

Según un informe de la Universidad de Harvard “un confinamiento único no detendrá al nuevo coronavirus y se requerirán períodos repetidos de distanciamiento social hasta 2022 para evitar que los hospitales se vean colapsados y el sistema sanitario se derrumbe”. Este estudio publicado en la revista “Science”, asume que el covid-19 se volverá estacional, como los coronavirus estrechamente relacionados que causan el resfriado común, con tasas de transmisión más altas en los meses más fríos. Teniendo como conclusión que “es poco probable que en un periodo corto de tiempo la vida, tal y como la conocíamos, retorne a como era antes del virus”.

Por su parte, Tomás Orduna es jefe del Servicio de Patologías Regionales y Medicina Tropical del Hospital Muñiz, advierte que “si bien la cuarentena se va revisando cada dos semanas y prorrogando de acuerdo al crecimiento de la curva, recién podrá flexibilizarse cuando pase el invierno”. Teniendo en cuenta que en Europa, cuando impusieron el aislamiento obligatorio, “ya tenían el agua al cuello”. Respecto a la actividad económica explicó que “sería muy difícil llegar a la primavera con este aislamiento” pero “hay actividades que ya saben que no van a volver hasta el fin del invierno». Hablamos de fiestas, eventos, turismo, cines y todo aquello que implique entretenimiento. Se trata de “cuarentena administrada”, que implica habilitar ciertas actividades en jurisdicciones donde no hay circulación local de coronavirus, hasta Navidad.

Así las cosas, el destino de nuestra vida social es nefasto. Estamos más cerca de convertirnos en monjes tibetanos que de conseguir pareja. De forma temporal o permanente, con seriedad o no, las posibilidades son igual a 0.

Pero como los Jefes de Estado del mundo están en todas, al margen de facilitarnos todos los accesos “internetísticos” para que nos quedemos en casa, en un esfuerzo de producción, ahora ponen al alcance de todos Porno Gratis.

Porno Gratis

A través de Pornhub, el sito de videos líder en la industria pornográfica, se liberó contenido premium para adultos en España, Italia y Francia. Como una manera de «solidarizase» con los ciudadanos ante la pandemia por coronavirus. La mundialmente conocida compañía confirmó en su cuenta oficial de Twitter: «¡Quédense en casa y ayuden a aplanar la curva! Ya que el Covid-19 continúa impactando a todos, Pornhub decidió extender el acceso gratis en todo el mundo hasta el 23 de abril. Así que disfruten, quédense en casa, y manténganse a salvo».

Argentina, que en estos casos no podía ser menos, instó a los ciudadanos a mantener sexo virtual, a través del infectólogo José Barletta, que difundió recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus a través de la vía sexual. No hay informe científico que avale la teoría de que el COVID-19 se transmita por vía sexual, pero es claro que los besos sí lo transmiten. Por lo que recomendó apelar a las videollamadas, al sexo virtual y al sexting (intercambio de videos o llamadas íntimas). Eso sí, es indispensable lavarse las manos después de la masturbación y desinfectar teclados, pantallas y juguetes sexuales una vez concluido el acto. Recomendó también el uso de aplicaciones online para conocer personas, sin que esto nos lleve a un encuentro personal.

Para cada solución, un problema

Usted dirá, “pero cómo, ¿no era que el cibersexo no era recomendado por la cantidad de ciberdelitos que podían cometer contra nosotros?”. Ah no, en época de Pandemia esas cosas no pasan, pero por las dudas, el médico en cuestión dio 10 consejos para un cibersexo seguro. Una vez que logre entender como encriptar la memoria de su Android o Iphone; ponerle contraseña (y no olvidársela); recordar que Dropbox no es recomendable para guardar las fotos y videos; utilizar el 2FA, incluir el código token único; autodestruir los mensajes enviados, a través de Signal y asegurarse que del otro lado van a manejar los mismos criterios (o van a hacer el curso de capacitación juntos), seguramente va ver con buenos ojos transformarse en ese monje tibetano que aparece en más de una película y no sólo no necesita sexo sino que puede alimentarse sólo con el rocío de la noche.

Aunque si desea perder la libido de una vez, solo necesita escuchar el último fragmento de la conferencia, sobre todo donde se refiere a “hacer la denuncia ante la fiscalía más cercana a tu domicilio (que por la cuarentena no está funcionando) o contactarse con la Unidad Especializada en Ciberdelitos”. Como dice Karina Olga, “lo dejo a su criterio”. (N.J.)